新加坡园丁杯 呈献城市中奇幻森林与霓虹想象

森林中，各种植物竞相生长，清澈的小溪蜿蜒流淌。溪水两岸，苔藓和蕨类植物密布，绿毯般覆盖着地面。

第一次参加新加坡园丁杯（Gardeners’ Cup）比赛的是在酒店负责销售工作的王烈华（64岁）和一家医药公司的总裁王慈明（54岁），她们也是东南社区花园的负责人。她们的作品“奇幻森林”（Funtastical Forest）在今年的园丁杯中荣获金奖和最佳设计大奖。

第一次参加新加坡园丁杯比赛的王烈华（左）和王慈明（右）是东南社区花园的负责人。她们的作品“奇幻森林”在今年的园丁杯荣获金奖和最佳设计大奖。（特约沈康雄摄）

王慈明受访时分享了作品的灵感来源，她说：“灵感来自孩子的想象世界，结合了自然与幻想，展现了他在新加坡森林中的经历。这座迷人的森林仿佛从故事书中涌现，瀑布和蜿蜒的溪流滋养着森林中的各种动物和植物。”

王烈华指出，除了使用稀有的热带植物如白锦龟背竹、绿鹅锦等，作品也加入了环保的概念。她说：“我们利用使用过的咖啡胶囊和饮料罐制作成热带森林中的小动物，如螃蟹、蛇、穿山甲、猫头鹰等，为宁静的森林增添活力。”

园丁杯由国家公园局举办，是两年一度的新加坡花园节（Singapore Garden Festival）其中一项比赛，让代表各个社区的队伍进行一场友谊赛。

今年的比赛以“植物之趣”（Botanical Fun）为主题，由40个学校、机构、社区等组成五支队伍参赛，参与人数超过200人。

第九届新加坡花园节由国家公园局主办，总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮星期六（8月3日）以主宾身份出席颁奖典礼，为新加坡园丁奖和十大社区花园奖的获奖者颁奖。

融合城市霓虹灯加入自然元素 展现城市花园独特想象

中区队伍则荣获新加坡园丁杯金奖和十大社区花园奖，负责人林美云（48岁，社工）和黄璇芬（51岁，公关）受访时分享了园丁杯比赛的筹备过程。林美云说：“我们3月间开始构思，花了约六个月时间策划。大家都尽心尽力地为比赛做准备，能获奖非常开心。”

黄璇芬分享了作品的构思，她受访时说：“我们作品的主题是‘霓虹生物城’（Neon Biodiver (city)）。设计中融合了城市的霓虹灯，并加入了自然元素如红树林、海岸和森林，以展现团队对城市花园的独特想象。”

自2006年举办以来，花园节已成为国际顶级的热带花园和花卉展览。今年，展览展示了25位国际设计师和19位本地设计师带来的60多个精彩作品。这是自2018年以来，花园节首次恢复到冠病疫情前的规模。

花园节正在新达新加坡会展中心四楼和六楼展览厅举行，将持续至11日。除了园丁杯，活动还汇集了本地和国际优秀的园艺与花艺设计师，其他活动包括最佳花园设计比赛、阳台花园比赛、桌面花艺，以及世界花卉之窗锦标赛等。