调查：更多青少年认识曾吸毒者 对毒品也持较宽容态度

全国防止嗜毒理事会进行的一项调查显示，更多本地年轻人认识曾经吸毒者。认为法律应该继续禁止人们吸食毒品的青少年，比率也低于较年长的人。

内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授星期六（8月3日）在一场关于毒品危害的家长研讨会上，引用这些数据来说明年轻人对毒品持较宽容的态度。

根据调查，认识曾经吸毒者的本地青少年，从2019年的10.6%增加至2023年的18%；认为法律应继续禁止吸毒的青少年约有90%，这比30岁及以上的成人低了六个百分点。

费绍尔说：“更令人担忧的是，只有60%的中学生认为毒品比烟草更有害，尽管科学证据无可辩驳地证明了这一点。”

这项调查当面访问了4808人，其中包括约3000名13岁至29岁的年轻人，以及1500名30岁及以上的成人。理事会也对60名青年和成年受访者进行深入访谈。

费绍尔：青少年吸毒问题让人担忧 最初接触毒品平均年龄低于16岁

费绍尔指出，青少年吸毒的问题让人担忧，2022年至2023年，20岁以下的吸毒者增加11%，心理卫生学院2022年进行的健康与生活方式调查也发现，本地吸食毒品者最初接触毒品的平均年龄低于16岁。

费绍尔强调，家长在教育青少年了解毒品危害方面处于最前线，如果没有与子女讨论毒品问题，孩子最有可能与同龄人探讨这些话题。

全国防止嗜毒理事会的调查结果显示，95%受访青少年认为父母或家庭成员不会赞同他们尝试吸食毒品，而91%受访者说曾与父母谈论毒品，这使他们不敢吸毒。

家长应通过坦诚对话了解孩子应对问题状态

参加研讨会的心理卫生学院精神科高级顾问李志强医生建议，家长应该通过坦诚对话来了解孩子应对问题的状态，避免以对抗、指责或激动的方式来谈论。

李志强还指出，从小与孩子建立牢固的亲子关系，是传授价值观和进行艰难对话的基础，父母也会想同孩子讨论健康生活方式以及情绪管理等课题，包括如何应对压力、释放情绪，以及应对与伙伴的困难情况。

“这也包括教导他们毒品对个人、家庭和社会的危害。父母亲想要做到这一点，就须了解压力管理、健康生活，以及毒品方面的知识。”

在国家福利理事会负责服务策略与规划的司长卢彩云，则建议家长根据孩子的年龄挑选话题。比如，与13岁至16岁孩子讨论毒品的影响，以及同伴可能给他们的压力，并清楚传达家人反对毒品的立场；16岁以上的孩子即将成年，因此可以围绕成长过程中的个人责任进行讨论。

“这时候就可以探讨在聚会、节日或参加海外交流项目时要如何面对毒品。如果他们要去上大学，或者进入职场，则可以与他们谈谈如何做出负责任的选择，以免危及学业成绩、就业能力，或者个人安全。”