李资政：人民与政府互信 使新加坡自建国以来发生巨大变化

国务资政李显龙说，人民团结奋进，与政府紧密合作并相互信任，促使新加坡自建国以来发生了翻天覆地的变化。他希望我国能继续保持这种状态，为下一代创造更美好的未来。

李资政星期六（8月3日）傍晚到后港地铁站旁的草地，出席了阿裕尼和后港选区基层组织主办的国庆庆祝活动。

李资政上一次走访阿裕尼集选区是在2014年，当时也是为了庆祝国庆日；那是工人党于2011年大选拿下这个集选区后，他首次访问这一区。

时隔10年再与那里的居民共庆国家生日，李资政致辞时表示感到荣幸。他说，从1965年以来的将近60年时间里，新加坡发生了翻天覆地的变化。

“是大家的努力、大家的团结、大家的合作，人民跟政府齐心协力，造就了我们引以为豪的新加坡。我希望大家会继续团结合作，继续和政府配合，继续为我们的子子孙孙创造一个更美好的未来。”

出席活动的还有阿裕尼集选区基层组织顾问赖添发、蔡荣良、山水·卡玛尔（Shamsul Kamar）、杨陞才和陈惠意，以及去年10月接任人民行动党后港支部主席的后港基层组织顾问林伟良。

CARE社区信息网络升级 通过WhatsApp群组发送消息

10年前，李资政在走访阿裕尼集选区时启动了名为CARE的社区信息网络，旨在通过短信向勿洛水池—榜鹅分区的居民提供准确和及时的信息。如今，CARE已升级为通过WhatsApp群组发送消息。

勿洛水池—榜鹅青年联系网主席林国鸿受访时指出，分区内的14个居民联系网和邻里委员会都有各别的WhatsApp群组，让居民获取与所属邻里相关的信息，例如最新的骨痛热症情况、火患等意外事件。

赖添发指出，李资政重访阿裕尼和后港选区，见证了CARE计划这10年来的进展。这显示政府对阿裕尼和后港选区的持续关怀，也可见李资政虽已卸下总理职务，但仍支持团队的基层工作。

国庆庆祝活动吸引上千人出席

在这个国庆庆祝活动中，除了有热闹的嘉年华和舞台歌舞表演，还有“星空下的红白野餐”活动，吸引了上千人出席。

实龙岗弯上段的居民李佳敏（39岁，教师）和丈夫带着两个孩子，一家子穿着红衣在地上铺垫子野餐，边享用零食边欣赏舞台表演。

李佳敏说：“我在我家组屋楼下看到活动的宣传海报，觉得野餐很有趣，于是就报名参加，也希望让孩子体验一下与众不同的活动。”