狮城男伦敦街头表演 遭路人捣乱袭击

本地街头艺人伦敦表演，遭路人两度闯入打扰演出，更被对方挥拳袭击，但他仍敬业完成演出。

事故7月23日下午在英国伦敦的科文特花园（Covent Garden）发生。遭袭击者是新加坡街头艺人王学扬。

王学扬（28岁）是全职街头艺人，擅长杂技表演项目，包括抛接物品和大型呼啦圈等。他受访说，自己是首次到伦敦，不料却遇到状况。

他说，自己是在7月6日抵达伦敦，在当地逗留三周，直至30日才离开前往爱丁堡。

7月23日事发当天，王学扬如常在科文特花园表演杂技，一名陌生男子突然闯入场中，站在他的面前，当时他临场以互动方式，巧妙化解尴尬，并客气地请对方离开。

当表演进行到一半时，先前捣乱的男子再度返回，企图中断王学扬的表演。他再度请对方离开，但男子开始乱踢王学扬放在地上的行李。他见状立即伸手示意对方离开，不料男子突然挥拳打向他的腹部，他则立刻抓住男子的手，对方奋力挣脱，然后快步离去。

遇袭后仍完成演出被赞敬业

由于事发突然，王学扬虽然很生气，但没有中断表演。“我是一名艺人，我不可能与对方动手。”

他也强调，当时周围还有不少孩童观看，他不希望观众看到负面的事。

他坦言，虽然那次经历不愉快，但仍会继续出国表演，不会因此影响自己的旅程。事后他把遭遇发布到社媒上，网民一致大赞他专业，遇袭后仍完成演出。

王学扬目前与另一名本地街头艺人，共同参加年度爱丁堡国际艺穗节盛事，9月份才会回国。

完整报道，请翻阅2024年8月4日的《新明日报》。