首届全国氢能遥控车大奖赛 培养青少年科创能力

在弯弯绕绕的赛道上，20辆遥控车一路疾驶，它们造型各异，却有一个共同点——这些车都由氢燃料电池驱动，比普通电池更低碳且持久。

为培养青少年的科技创新能力，新加坡科学中心星期天（8月4日）举办首届全国氢能遥控车大奖赛（Horizon Hydrogen Grand Prix，简称H2GP），吸引来自19所学校的99名学生参与，年龄介于13岁至17岁。

参赛者分为20个团队，用四个月时间参加培训班、设计氢能遥控车和练习赛车，最终每组派出一辆车参赛。

氢燃料电池驱动的遥控车，依靠氢气与氧气发生的化学反应，产生电能。氢能比传统燃料更环保，车的续航能力也更强。

新加坡科学中心馆长林直明说，比赛旨在加强本地青少年对科技和新能源汽车的认识。

“新加坡正在推动将氢气作为主要能源供应之一，今年举办这场比赛也是为了配合国家能源策略。”

林直明也指出，学生们通过备赛过程，掌握工程、计算机等多领域的技能。“就像参加F1赛事一样，学生除了要熟悉遥控车的运作，也要学会应对突发事件。”

淡马锡理工团队获冠军 晋级全球决赛

在长达四个小时的比赛后，淡马锡理工学院的团队斩获冠军，顺利晋级全球决赛。他们的遥控车“淡马锡赛车”围绕90米长的赛道行驶589圈，比第二名多出整整137圈。

队长陈均豪（17岁）受访时说，比赛过程虽累但也很充实。“比赛不仅考验驾驶员的车技，遇到车辆相撞时，队友之间的沟通也非常重要。”

负责工程的高翔晖（17岁）说：“这是一场持久赛，比起速度，我们更注重耐力和稳定性。希望我们能在全球决赛，获得比去年更好的成绩。”

H2GP全球决赛9月在加州阿纳海姆举行，预计会有来自至少20个国家的60个团队参与。淡马锡理工学院去年代表新加坡参赛，在40个团队中排名第五。

今年是本地首次举办H2GP全国赛。林直明说，由于首届全国赛反应热烈，科学中心希望在来年扩大比赛规模，让小学生和大学生也能参赛。