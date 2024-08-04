三巴旺民众俱乐部关闭翻新 完工后呈现黑白洋房设计元素

三巴旺民众俱乐部即将开展为期两年的重大翻新，新建筑将以黑白洋房元素为设计灵感，呈现有别于一般民众俱乐部的特色。

卫生部长王乙康星期天（8月4日）在脸书贴文宣布，位于三巴旺路2125号的民众俱乐部本月12日起关闭以进行翻新和装修。也是该集选区议员的王乙康透露，这项工程预计大概会在两年后完工。

从部长在脸书上载的构想图看出，三巴旺民众俱乐部建筑翻新后，将依照黑白洋房的都铎式建筑（Tudor architecture）风格重新打造。现在这个民众俱乐部外墙以橙色和米白色为主色调，外观上会有很大的不同。

Sembawang Community Club will be undergoing a major renovation. It will therefore be closed from 12 Aug 2024, and... Posted by Ong Ye Kung on Saturday, August 3, 2024

新的设计风格带出了这个地区重要的历史。在英殖民时期，三巴旺是重要的海军基地，负责海军基地建造的英国工程师、海军基地船长等高官就住在这些黑白洋房中。如今人们仍可以通过三巴旺历史步道以及一栋栋功能不同的黑白建筑，探寻这些历史和柏友里屋（Beaulieu House）等被保留至今的历史建筑。

王乙康：黑白洋房设计受欢迎 致敬三巴旺文化遗产

王乙康在答复《联合早报》询问时说，历史、文化遗产和绿色景观是三巴旺一带的特色。

“当年，那些海军军官们就住在黑白洋房中，这里的道路也多以世界各地名字命名，它们一直留存至今。虽然一些老建筑会被拆除或重新开发，但是让我们尽我们所能去保护它们。”

王乙康说，当建筑师提出黑白洋房风格的设计方案后，大家都很喜欢。这是对三巴旺文化遗产的致敬，相信在新加坡民众俱乐部中也是别具一格的。

王乙康说：“完工后，居民们将可享有一个更大的多功能礼堂、一些商店，还有烹饪室和儿童游乐场。”

在民众俱乐部翻修期间，有需要的公众可到坎贝拉弯（Canberra Crescent）第117B座组屋，那里的柜台服务从8月13日起开放，时间为每天下午2时至6时。