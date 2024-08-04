政府重新规划文礼坊一带 为旧建筑寻找新用途

政府将重新规划文礼坊一带，包括探讨如何改造现有的临时巴士停车场、文礼购物中心、文礼四海戏院（Savoy Theatre）旧址、ActiveSG曲棍球村等，为这些建筑寻找新用途来满足居民的需求。

国家发展部长李智陞星期天（8月4日）在文礼民众俱乐部出席国庆敬礼仪式时，向居民介绍文礼接下来的发展规划。李智陞也是负责文礼区事务的西海岸集选区议员。

李智陞说，市区重建局正在与人民协会、裕廊集团、新加坡体育理事会及其他机构密切合作，研究文礼坊一带建筑的长期用途。当局也邀请居民提供反馈，以重新构思和改造文礼坊。

位于325号文礼坊的前大华银行建筑已闲置多年。李智陞说，当局计划改变它的用途，探讨引进更多社区服务，包括课后托管服务、托婴服务和活跃乐龄设施等，为居民提供便利。

裕廊西51街第509座的西海岸市镇理事会文礼办公室，也将在2025年迁入这栋建筑的一楼和夹层楼（mezzanine）。

位于325号文礼坊的前大华银行建筑闲置多年。李智陞宣布，市镇会办公室将迁至此处，也会探讨在其他楼层引进托婴和活跃乐龄设施等服务。（蔡家增摄）

“我们的社区和基础设施，必须随着居民的需求而发展。有些用途可能已经过时或不再需要，但我们可以保留这些建筑，用于新的用途。这样一来，我们就能为熟悉的建筑注入新的活力，让它们继续发挥作用。”

提升脚踏车网络 增设更多有盖走道

李智陞也介绍了文礼的其他改善计划，包括提升区内的脚踏车网络，以及增设更多有盖走道，让居民往返附近住宅、熟食中心、购物中心和民众俱乐部等设施时，免受日晒雨淋。

绿色空间方面，当局会在裕廊西81街和裕廊生态园（Jurong Eco-Garden）之间，建设横跨泛岛快速公路的行人天桥、改善裕廊生态园的走道，并增添游乐场等设施，以及为武林（Bulim）工业区建设占地2.5公顷的公园等。

居民诺尔舒哈伊巴（Norshuhaiba Binte Safie，42岁）受访时说，她期待西海岸市镇会文礼办公室迁入前大华银行建筑，因为她每次要缴杂费时，都得搭巴士到市镇会位于金文泰的办公室，路程约45分钟。相比之下，她步行到前大华银行建筑只需要五分钟。

这名家庭主妇说：“往后如果这栋楼增设托儿所就更好，我和丈夫有六个孩子，最小的才一岁半，这个发展计划来得很及时。”

居民潘家容（71岁，退休者）希望当局进一步完善有盖走道等设施，以及增加区内一些巴士服务的趟次。

潘家容说：“我觉得文礼很好，我也打算在这里养老。虽然我现在还健康，每个星期都会参加徒步、广场舞和拉伸操活动，但可能有一天还是会需要使用乐龄设施的。”

超过1000名文礼居民出席该区的国庆敬礼仪式，提前为国家庆生。