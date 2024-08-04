东海岸健康计划 提供保健活动打造活跃社区

活跃身心，健康人生。东海岸集选区推出东海岸健康计划，将通过一系列健康相关活动，包括健康讲座和运动计划，鼓励社区内多1万户家庭参与。

“东海岸健康计划”（Healthier East Coast）的前身是2020年推出的东海岸乐龄蓝图。这四年来，蓝图主要为社区内的乐龄人士设立支援网络、提升基础设施，并与他们的看护者合作。

在这基础之上，新的计划更聚焦于预防保健，鼓励居民培养健康生活的习惯，打造更健康和活跃的东海岸集选区。这项计划也配合政府近期推行的健康SG计划，进一步强调“预防胜于治疗”。

逾千名居民参与步行活动

超过1000名居民星期天（8月4日）早上齐聚勿洛民众俱乐部，参加勿洛选区办事处举办的步行活动。

为热身和舒展筋骨，参与者在出发前，一起做新推出的“东海岸健康操”（East Coast Workout），再一同步行至附近同时举行的勿洛国庆敬礼仪式，欢庆立国59年。

除了总理公署部长兼教育部和外交部第二部长孟理齐外，东海岸集选区议员——副总理王瑞杰、数码发展及新闻部兼国家发展部高级政务部长陈杰豪、国会副议长陈舜娘，以及陈慧玲，都出席活动。

王瑞杰在活动上发言时说，东海岸健康计划与卫生部推行的健康SG计划相符，居民将有机会参与更多社区内的保健活动，东海岸健康操是其中之一。

他强调：“这些都是特别为居民设计的活动。我们会与其他政府机构、社区组织及邻里家庭医生合作，提供免费或受津贴的健身活动、健康讲座和健康检查。”

人民协会透露，他们将与健康SG计划团队合作，将运动按强度归类，再由基层组织根据各区的情况，为居民推荐适当强度的运动。

人协也打算培训更多健康大使，帮忙鼓励更多民众参与这些健康活动。目前，区内已有约80名健康大使，人协计划将人数增至200名。

今年77岁的吴惜珍（退休人士）住在勿洛已46年。虽然腿脚不太灵活，须借助推车来支撑和稳固身体，但她以行动证明年龄并不是限制。

性格外向的她几乎每天都会出门活动身体，参加社区内的各种运动如尊巴舞和拉伸等，也通过这些平台结识了志同道合的朋友。

吴惜珍说：“运动对身体好，可以帮助血液循环……多动动，让手脚灵活，就不会整天想待在家里。在家里有时候会感到很闷，想太多也容易生病。孩子有他们自己的工作压力，我们年长者可以自己找活动，聚在一起、交交朋友。”

她也对即将推出的新活动表示欢迎，并说，自己若体力还行，一定会积极参加。