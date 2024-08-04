滨海湾花园国庆演唱会 弱势群体温情共庆国家生日

五名新加坡聋人协会的成员，星期天（8月4日）晚上在滨海湾花园举行的国庆特备演唱会上，与尚达曼总统伉俪同台。他们通过手语翻译及“伴唱”，以特殊方式为国家庆生。

尚达曼和夫人珍一藤木，先是以手语向现场观众自我介绍，并与台上全员以手语传达“相互尊重”（Respect for All）。这也是尚达曼去年参选时的竞选口号。

这是尚达曼首次以主宾身份出席国庆演唱会，内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授也受邀出席。

在尚达曼率领大家宣读信约，以及本地艺人陶菲克（Taufik Batisah）演唱国歌和爱国组曲时，新加坡聋人协会（SADeaf）成员们都在台上以手语同步翻译配合。

五名成员分别来自两个家庭。他们通过手语翻译员林士泓（27岁）接受《联合早报》访问时指出，他们为这次演出准备了半天时间，既兴奋又感受到社会的包容。

陈嘉伟（45岁）是五名表演者之一。他说，这是他第一次带着儿子上台，“儿子之前只会简单的手语，为了这次表演学习不少新的手语和词汇，还和我的太太一起练习”。

社区表演团体Diverse Abilities Dance Collective的五名成员也首次受邀，其中三人是唐氏综合征患者。他们配合歌曲“Bunga Sayang”带来舞蹈表演。

由新传媒和滨海湾花园第六次携手举办的演唱会，在滨海湾花园绿坪（The Meadow）举行。尽管当天阴雨连连，现场仍吸引大批公众出席。幸运的是，入场后不久雨就停了，天气转晴。许多身穿红白衣服的观众在凉爽天气下，坐在席子上欣赏演出。演唱会最后在一连串爱国组曲和盛大的烟花表演中落幕。