海军部村庄广场临时塑料顶棚坍塌 雨水倾泻砸公众

海军部村庄广场临时塑料顶棚突然坍塌，累积的大量雨水倾盆而下，水柱砸中正在举办路演的工作人员和公众。商家指出，原先的顶棚早前被撤下，临时以蓝色帆布遮盖已有两星期，没料到终究还是被中午的一场大雨摧毁，浇湿公众。

事故发生在星期天（8月4日）下午2时许，海军部地铁站旁的海军部村庄（Kampung Admiralty）。根据《联合早报》读者提供的视频显示，外面下着大雨，海军部村庄的中庭正如常举行活动。雨水不断积聚在顶棚上，形成一大坨水团，顶棚随着重量的增加，开始下垂，最终不堪负荷，雨水倾泻而下。

中庭当时正举行西北社理会的技能创前程节（SkillsFuture Festival），雨水落下后砸中摊位，不仅工作人员和公众闪躲不及，现场的电子设备也遭殃，活动只好半路叫停。

附近的店员黄婷婷（25岁）告诉记者，管理层临时以蓝色帆布遮盖已有两个星期，在此之前，下雨时顶棚是白色的厚帆布，两年来不曾漏水。自从管理层把顶棚换成临时的蓝色帆布后，中庭中间也被围了起来，不允许公众靠近。不过每逢周五和周末，中庭照常举行活动。

她说，“这两星期来没有公众遭殃是因为刚好没下雨。今天中午开始下雨时，我们预料这块布应该顶不住了。”

管理层有意修改顶棚设计

曾在该处当保安人员，不愿具名的退休人士告诉《联合早报》，该顶棚本应镂空，让自然光穿透，而下雨时他们就会启动白色帆布。记者从该顶棚上方观察到，该顶棚镂空，只由这片蓝色帆布盖着，周边的轨道相信就是为操控白色帆布而设的。

前保安人员说：“不过从前就发生过漏雨事件，而且直到下雨了去启动白色帆布总是来不及，设计不大理想。”

据了解，白色帆布顶层之所以被撤走，是因为管理层有意修改顶棚设计。

事后，建设局人员到场勘察情况，西北区市长任梓铭也在脸书发文称建屋局已在调查此事，由西北社理会主办的技能创前程节宣告取消，所幸无人在事故中受伤。

据报道，海军部村庄的设计曾在号称建筑界奥斯卡的第11届世界建筑节中荣获2018年最高荣誉奖——“世界年度建筑”（World Building of the Year）大奖。