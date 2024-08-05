七岁男童与母亲折纸鹤 感谢医护人员辛勤付出

自小热爱动手做手工艺品，七岁男童沈天睿和母亲何祺薇（40岁）一同为医护人员折近50只纸鹤，以感谢他们的辛勤付出。

今年6月学校假期期间，何祺薇带着儿子沈天睿在裕廊东黄廷方综合医院附近，等待在附近参加活动的大女儿。两人当时路过一个摊位，上方放着折纸，这瞬间引起沈天睿的注意，他自小就对折纸有兴趣。

何祺薇说，她上前询问，了解到原来是为庆祝黄廷方综合医院和裕廊社区医院15周年，所举办的社区艺术活动之一。“天睿当时看了就很感兴趣，我们两人于是拿了一些折纸，并开始动手折纸鹤，在几分钟内就完成了五只纸鹤。”

回到家后，沈天睿对纸鹤“念念不忘”，于是何祺薇拿出家中的纸张，与孩子一起动手制作。“他过后完成了15只纸鹤，我也帮忙折了，最终贡献近50只纸鹤给医院。”

何祺薇说，她的外公在冠病疫情期间不幸入院，自己当时到医院探病时，感受到了黄廷方综合医院医护人员的付出，“当时的情况真的很严峻，但你看得到医护人员仍不辞劳累的付出，真的很让人动容”。

沈天睿受访时腼腆说：“我希望通过折纸鹤表达对医护人员的感谢！”

沈天睿也鼓励其他人参与这个简单的活动，因为这些纸鹤能为医院带来温情和祝福，让病患和家人看了更加有精神，也让医疗人员感受到大家的心意。

纸鹤代表着希望和长寿，两人希望鼓励公众贡献折纸鹤，一起为病患和医护人员送上祝福。这些纸鹤之后将交给本地折纸艺术家凯丽，她准备收集1000只纸鹤，呈现名为“希望的翅膀纸艺展”，预计9月于医院展出。