福建会馆增设青年组 培育有领导力青年服务社群贡献社会

新加坡福建会馆第45届理事会7月底正式就职。本届理事会一大特点是在原有七个小组的基础上，增设青年组，旨在让福建籍年轻人有平台接触会馆活动，加强对本地福建社群、华社和国家的认同，并希望能培育出富有责任感且有领导能力的青年，进而在未来服务社群、贡献社会。

青年组由本届理事会引进的两名新理事叶国清和黄梓涵出任主任和副主任。

叶国清是仟湖鱼业集团首席执行官，黄梓涵是Powermark Battery & Hardware Trading董事，两人都是在2015年加入福建会馆当义工。叶国清较活跃于福建会馆辖下的天福宫；黄梓涵则对福建人的历史和文化感兴趣，多负责会馆的导览活动。

福建会馆原来的七个小组为总务组、财政组、教育组、产业组、文化组、社会服务组和会员事务组。会馆的青年团原隶属于会员事务组，在2023年福建会馆的集思营上，青年团执委建议理事会设立青年组。

50岁以下会员占七成 多数为让孩子进会馆附小入会

叶国清透露，福建会馆约有七成会员年龄在50岁以下，这些会员的加入多数是为了当义工，以便为孩子争取进入福建会馆附属小学的机会，目的性很强。“很多家长完成80小时的义工服务后就不再出现，我们每年都需要培训新人，有时候还会碰到义工不够的情况。成立青年组是希望提高这些会员的参与度，让他们在小一报名2B阶段结束后，继续留在会馆服务。”

据叶国清观察，一些会员达标后其实想留下来服务，但因为有家长未完成80小时的义务工作要求，会馆得把机会先让给这些人。“青年组的成立提供一个额外平台，让想留下来的年轻会员有机会参与我们组织的一些活动。”

黄梓涵认为，青年组可组织更多体育、社区服务和商业交流相关活动。这些活动不仅能丰富年轻会员的生活，也是很好的亲子活动。“我们也发现，年轻会员当中有六七成在经营自己的生意，青年组可以找出福建商人的特色，举办商业交流会，让他们互相切磋，拓展人脉。”

鼓励年轻人加入 考虑推出特别准会员收费降低门槛

为扩大青年组会员来源，叶国清希望把招募触角伸向大专学府，同时触达一些即将步入社会的年轻福建人，尤其是对福建文化感兴趣，希望能参加福建会馆活动的青年群体。他说：“福建会馆的入会费是600元，五年的会费是120元，加起来要720元。这笔金额不低，我们正考虑是否要推出特别的准会员收费，降低入会门槛。”

面对会员老化和人数逐年减少，本地不少会馆近年纷纷成立青年团来吸引年轻人，以推动会务年轻化。 新加坡宗乡会馆联合总会会长蔡其生受访时说：“这能注入新血、新观念和新思维。通过青年团吸引年轻人积极参与活动，能有效推动会务朝年轻化和富有活力的方向发展。从目前各个会馆青年团的发展情况来看，年轻一代有创造力，同龄人之间的沟通直接而有效，能更好地了解当代年轻人的兴趣和需要。”

蔡其生也是福建会馆会长，他说，各会馆的青年团善用社交媒体，能有效地传播信息，达到宣传目的，吸引年轻人关注和参与会馆活动。“这些平台不仅仅是传播信息的工具，更是介绍会馆，分享华族文化的窗口。”

一些会馆也成功举办适合年轻人的活动，形式贴近年轻人的喜好，内容以根据他们的兴趣和需求而设计。他以宗乡总会最近主办的第12届宗乡青年体育节为例。这项一年一度的体育盛事于7月至10月在新加坡各地举行，欢迎16岁至45岁的年轻人报名参加。

蔡其生说，虽然会馆设立青年团的努力已初见成效，但仍需进一步加强，特别是在深化文化和身份认同方面。“在目前全球局势充满不确定性的背景下，新加坡人的身份与文化认同显得更为关键。这也应该是各会馆青年团的核心任务之一。”