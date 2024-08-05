滨海湾金沙大门将设出入口引导系统 管控国庆人潮

国庆庆典星期五（8月9日）举行，近2000名警员将在政府大厦前大草场一带巡逻，实施保安和交通管制措施。滨海湾金沙购物中心的12道大门将首次安装红绿指示灯，灵活管控散场人潮，安全分流。

新加坡警察部队日前邀请媒体到政府大厦前大草场周围，了解当局如何运用科技和器材，辅助警力部署。在滨海湾金沙购物中心试行推出的出入口引导系统便是其一。

由四个小灯拼凑组成的指示灯，已安装在购物中心人流量较高的大门上方。人潮汹涌时，警方将转换指示灯的颜色，由绿转红，同时禁止通行，以保障公众安全。

兀兰警署行动组主任李汉升警监受访时说，根据国庆庆典预演的观察，公众一般聚集在滨海湾金沙水滨和中央岬（The Promontory）观赏烟花秀。散场时，多数人会涌入最靠近的滨海湾金沙购物中心，再到地下的海湾舫地铁站搭地铁回家。“这个系统能引导公众到其他较不拥挤的大门或区域，借此更好地管控人流。”

警方发言人补充说，以往人群进入商场后，会在封闭的室内排队等候地铁列车。有了出入口引导系统关闭大门，人潮将在商场外等待，这样更为安全可控。警方和滨海湾金沙人员也会在旁驻守，为公众提供援助。

警方也首次在来福士城周边放置发光气球，在夜晚照明不足时，指引公众走向最靠近的政府大厦地铁站。

警方将在来福士城周边放置发光气球，引导公众走向最靠近的政府大厦地铁站。（陈斌勤摄 ）

新加坡河和日据时期死难人民纪念碑公园周围也将部署LED告示牌，为公众指路到附近的地铁站，包括克拉码头站、政府大厦站和滨海中心站。警方也会在通往政府大厦站的方向，沿路放置多个红色引导灯。

警方也设置了增强版的流动闭路摄录系统（Enhanced Mobicam），配备闪烁器、扩音器和电子显示牌。一旦出现人潮拥堵的情况，指挥中心将通过音频和文字信息，向在场公众传达防范犯罪的注意事项和寻路指引。

公众可线上查看人潮状况

国庆日下午1时30分至晚上10时，公众可浏览线上实时地图Crowd@MarinaBay，查看滨海湾一带观看烟花秀的人潮状况，以及临时关闭的区域。这个沿用多年的互动网页增添了新功能，可显示各地铁站的拥挤程度，与陆路交通管理局的MyTransport.SG应用数据同步。

公众可上网go.gov.sg/crowd-at-marina-bay，或用手机扫描现场的QR码看板，查看实时地图。

当局今年将部署近2000名来自各大警署、警察海岸卫队、交通警局、公共交通保安指挥处、辜加警察团、特别行动指挥处、保卫指挥处和保安指挥处的警员，在国庆庆典周围驻守。辅警、新加坡民防部队、新加坡武装部队和卫生部人员会协助应对突发状况。

政府大厦前大草场的所有入口，将设置X光扫描机和安检门，公众须配合受查。附近道路也会设置路障，国庆日禁用无人机。

警方建议观看国庆庆典的公众提早到场接受安检，同时避免携带太多随身物品。任何装有至少100毫升液体、喷雾剂或凝胶的容器，将接受额外检查。包括罐装饮料在内的罐头食品也不得带入会场。

从8月8日晚上8时至10日早上7时，政府大厦前大草场周围的不同路段，部分车道或整个路段将关闭。警方呼吁驾车者避开这些路段，建议公众乘搭公共交通工具。

为了更好地管控人潮，滨海湾周围的一些地铁站出入口处将关闭。如果人潮过于拥挤，一些地铁列车可能不在特定地铁站停靠。