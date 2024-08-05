职总创优与英康保险发联合声明 指陈诸杰作出“不实隐射”

英康前总裁陈诸杰上星期五（8月2日）发公开信给新加坡金融管理局，表达对德国最大保险公司安联（Allianz）拟收购英康保险至少51%股份的反对意见。职总创优企业合作社和英康保险发表联合声明，指陈诸杰对涉及交易的相关方作出“不实影射”。

另一方面，国会这周复会时，一些国会议员也会针对这起收购计划提问。

职总创优企业合作社（NTUC Enterprise）和英康保险，星期天（4日）晚上发表11页长的联合声明，严厉指责陈诸杰的影射“毫无根据，明显不公”，表明必须准确地呈现背景和事实。

联合声明逐点驳斥陈诸杰在公开信的指责，包括指职总创优企业合作社通过一系列每股面值为10元的资本注入，增加在职总英康保险合作社（NTUC Income，英康保险前身）的股份，从而稀释少数股东的股份。

声明驳斥说，合作社的股份是以面值购买和赎回的，不是权益股份（equity shares）。以职总英康的情况来说，所有机构股东和普通股东以每股10元的面值进行买卖，不存在稀释的问题。

此外，合作社的股份不在公开市场上交易，因此没有陈诸杰提到的所谓“市场价值”。

职总英康的合作社股份在1995年至2004年间其普通成员注资时，以及在2015年至2020年间职总创优企业向职总英康注资总额达6.3亿元时，均按每股10元的面值估值。

另外，1995年至2004年普通会员向职总英康注资之前，全国职工总会是职总英康的多数股东。

“在没有适当背景的情况下，陈诸杰声称职总创优企业在对职总英康进行资本注入时，获得超出其面值的股份是不准确的。”

唐振辉：国会复会时 文社青部将答复相关问题

联合声明发布后，文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉在脸书发文说，几名议员对英康保险与安联公司之间的拟议交易提出口头询问。国会本周复会时，文社青部将答复这些问题。

唐振辉指出，合作社的工作非常重要，尤其是这个时代。文社青部将继续支持合作社，增强它们的能力，服务新加坡人的需求。

“政府尤其重视职总的社会使命。多年来，所有新加坡人都见证职总合作社在调控食品、保险、牙科和托儿服务价格方面，所带来的好处。最近，职总还积极应对新的需求，例如老年护理。我们期待职总及其企业合作社，继续履行社会使命，改善新加坡工友的生活和生计。”

安联于7月17日宣布出价15亿欧元（约22亿新元），要买下英康保险至少51%的股份，旨在加速增长和建立一家“有很强竞争力的综合业务保险公司”。

消息一出，成为本地舆论的热点话题，新加坡巡回大使许通美认为脱售英康不是个好主意，而陈诸杰和英康另一前总裁陈钦亮，也分别在社交媒体上，对英康可能被收购的消息表示不满。