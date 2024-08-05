国大学生会助学基金募20万元 至今资助逾40名贫困生

新加坡国立大学学生会星期天（8月4日）举行75周年钻禧晚宴，超过260名历届校友出席，包括曾是国大学生会会长的外交部长维文医生。国大学生会校友会也在活动上宣布捐出超过20万元的助学金，支持经济困难的学弟学妹。

国大学生会校友会会长苏奕达说，这笔款项将投入2016年设立的“国大学生会兼国大学生会校友会助学基金”。他介绍，助学基金设立以来，从各个筹款活动筹集超过55万元，加上这次筹到的20万8000元，已累积超过75万元。

至今有超过40名贫困学生受惠，包括上个学年的11人，他们各得2500元。

苏奕达说，助学基金是个平台，让国大校友发挥回馈母校的精神，帮助有经济困难的学弟学妹们。他吁请校友们共襄义举，上网捐款，让更多有需要的国大生受益。

国大学生会的前身，可追溯到1949年的马来亚大学学生会。1962年，马大新加坡分校改名为新加坡大学。1980年，新大与南洋大学合并成立国大，新大学生会也改为国大学生会。

国大学生会历任会长包括：东南亚华人历史学者王赓武教授、国大法学院前院长陈清汉教授、新加坡国际事务研究所所长戴尚志副教授等。

维文：变革世界中 要保持开放和团结

维文说，自他上次在国大学生会70周年晚宴上致辞以来，世界发生了许多改变，如冠病疫情改变了人们对供应链和韧性的认知、中美竞争加剧了国际关系的紧张，以及俄乌战争和以哈冲突等战争的爆发。

他提到，未来世界将面临更多变革，如气候变化、下一场流行病，以及生物科技和人工智能等新技术带来的挑战。

“面对这样的世界，我们必须保持开放，我们不能自欺欺人，以为可以在新加坡周围筑起高墙，逃避竞争、全球趋势或技术革命的影响。”

维文强调，在保持开放的同时，新加坡作为多元社会，须保持团结和凝聚力，不能将和谐社会视为理所当然。