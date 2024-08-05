Mobile Guardian遭入侵 本地逾万中学生学习资料被删

中小学生应用平台Mobile Guardian遭受波及全球范围的网袭，本地有26所中学的1万多名学生储存在平板和笔记型电脑的学习资料全被删除。我国教育部已将这款应用从所有学生的个人学习电子配备中移除。

Mobile Guardian是一个安装在学生个人学习电子配备的管理应用，可让家长管理电脑的使用，如限制孩子上网时间及可登录的网站。

本地受影响的26所中学使用iPad或Chromebook，作为学生的个人学习电子配备。教育部星期一（8月5日）发文告说，当局在星期天深夜接获一些学校反映，好些使用iPad或Chromebook的学生无法登访有关设备中的应用和信息。教育部马上向Mobile Guardian表达强烈关切。

Mobile Guardian调查后发布报告，这是一起全球网络安全事件，与有人未经许可登录平台有关，影响了包括新加坡在内的全球客户。

初步检查显示，新加坡26所中学约1万3000名学生储存在个人学习电子配备的资料遭人远程删除。目前没有证据表明黑手登访了用户的资料。

本地共有148所中学，受此次事件影响的学校占约六分之一。

为防万一，教育部宣布，从所有iPad和Chromebook中删除Mobile Guardian应用，并尽力让这些设备恢复正常。教育部也考虑采取其他措施来规范设备的使用，并部署额外的学习资源，以支持学生在这段期间的学习。

7月底曾出现技术问题

其实从7月底到8月初，陆续有学生在社交媒体平台上申诉Mobile Guardian出现技术问题，导致他们无法上网提交计分作业，并使用学习资源。

教育部文告说，7月底的技术问题是Mobile Guardian应用配置里的人为错误所导致，与8月4日的事件无关。

《联合早报》4月20日曾报道，教育部4月17日接到Mobile Guardian通知有人未经许可登录，获取本地五所小学和122所中学家长和教职员的名字与电邮地址。教育部接获通知后报警处理，过后没发现有敏感资料外泄。

教育部发言人受询时说，8月4日网安事件与4月的入侵事件也无关。

最近网安事件频传，包括7月19日席卷全球的网安公司CrowdStrike系统大宕机，初步估计造成超过10亿美元（约13亿5000万新元）的经济损失，充分暴露全球科技系统过度依赖少数几家供应商的脆弱性。

专家指出，除了网络袭击，技术故障和天灾人祸也都可能导致网络系统中断，因此公私部门都不应依赖单一供应商，同时应制定保障业务连续性的计划，让后备系统随时可迅速启动，以确保作业可及时恢复。