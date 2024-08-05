7月120间百万组屋易手 四房式数量比五房式多

四房式成为百万组屋主流？7月份共有120间百万组屋易手，当中有56间是四房式，远超五房式的40间，是继今年4月第二次出现单月四房式百万组屋量超越五房式。

《新明日报》查询政府网站data.gov.sg时得出以上数据。其余的7月份百万组屋，有23间是公寓式单位，一间是三房式排屋。

过去，百万组屋以五房式为主，但这个情况近来出现变化。

7月不是单月第一次出现四房式百万组屋数量超越五房式。第一次是在今年4月，当时有68间百万组屋成交，其中24间是四房式；五房式有22间，其余都是公寓式。

今年首七个月成交的539间百万组屋中，四房式单位有184间，占比为34%，也就是每三间百万组屋就有一间是四房式。五房式则有212间，占比约为39%。

2023年同期的话，四房式百万组屋的占比约为25%，五房式则是42.5%。

四房式受欢迎有四大原因

受访房产分析师指出四大原因为何出现越来越多四房式百万组屋。

橙易集团（OrangeTee Group）首席研究与战略总监孙燕清指出，近来有相当多四房式单位满足最低居住年限（Minimum Occupation Period，简称MOP）进入转售市场。这些地点优越靠近市区的单位所属的组屋项目，通常没有五房式单位，因此买家会退而求其次。

大亨房地产网站（MOGUL.sg）首席研究师麦俊荣则指出，政府在靠近市区的新组屋项目中也不再推出五房式单位，因此更多买家选择转攻四房式。

再来，有许多靠近市区的新四房式组屋，因为楼层建得高视野好，剩余屋契一般又超过90年，因此吸引买家出高价。

合登集团（Huttons）高级数据分析总监李思德认为，另一个因素跟五房式转售价格越来越高，尤其是靠近中央地区的组屋，因此一些首次购屋的买家，会选择购买价格较低的四房式。

完整报道，请翻阅2024年8月5日的《新明日报》。