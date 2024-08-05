60神像摆走廊被令清 屋主：25年没被投诉

加冷峇鲁一带组屋，走廊摆满60多尊神像，引发关注。涉事屋主称，摆放25年都未有人投诉，岂料如今接获市镇会通知，下令清理。

《新明日报》接获消息，指加冷峇鲁第64座组屋五楼的一处走廊公共空间，摆放了超过60尊神像，包括福禄寿、观音、阎罗王、黑白无常、四面佛、拿督公、弥勒佛、耶稣、象头神（Ganesh）等等，令人啧啧称奇。

拉贾称，只有六尊神像是他供奉的。（刘启成摄）

记者走访时，发现大大小小的神像之间有一些摆设品，例如招财蟾蜍、鲤鱼等等，附近则还有一些杂物，当中包括几张桌椅、扫把和纸箱。

屋主拉贾（62岁）和他的朋友当时在屋外整理杂物。他受访时说，虽然屋外的神像众多，但只有其中六尊由他在供奉。他说，剩余的神像和摆设品，都是其他邻居摆放，他负责整理而已。

拉贾也说，拿督公、象头神、观音、阎罗王和四面佛摆在屋外已有25年，过去不曾听闻邻居投诉，因此他无法理解为何近期会成为媒体关注的焦点。

“有人拍下照片放上网，我无法理解他们的用意。要知道，神像不能随便移动，也从来都没人说我的神像阻碍通行。”他说，市镇会之前曾找过他，要求他保持走廊干净，最近则通知他，要求他今天将神像和杂物等移走。他会遵守指示，目前已正在清理。

据了解，拉贾和姐姐自1973年组屋落成后便住在该处。

完整报道，请翻阅2024年8月5日的《新明日报》。