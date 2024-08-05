国会8月6日复会 议员关注英康保险和家具甲醛等课题

国会星期二（8月6日）中午12时复会，英康保险收购案、私人综合健保计划、家具甲醛浓度过高，以及马林百列群区免费巴士服务，是最多议员关注的课题。

根据国会秘书处星期一（5日）发布的国会议程，朝野议员共提出106道口头询问。

德国最大保险公司安联拟收购英康保险至少51％股份，引来多名朝野议员提问。武吉班让区议员连荣华、蔡厝港集选区议员黄文鸿、工人党盛港集选区议员何廷儒等，就要求文化、社会及青年部和财政部，说明收购案会否影响低收入群体和小型企业所能负担的保险产品。

另有五名议员针对私人综合健保计划（Integrated Shield Plan）提问。杨厝港区议员叶汉荣希望卫生部说明，是否要为常见病症扩大索赔范围，以涵盖更多专科医疗与诊断方式。

《联合早报》日前曾报道新公寓家具甲醛浓度严重超标，导致里头的住户陆续病倒。西海岸集选区议员王心妍、荷兰—武吉知马集选区议员谢秉辉和拉丁马士区议员杨益财等人，分别要求永续发展与环境部说明相关保护措施。

反对党议员提出马林百列群区免费巴士服务问题

针对马林百列群区免费巴士服务的六道问题，则清一色由反对党议员提出。国会反对党领袖、工人党阿裕尼集选区议员毕丹星和新加坡前进党非选区议员潘群勤，要求文社青部说明这项服务的所需成本。

马林百列集选区、蒙巴登区和麦波申区的人民行动党议员，今年7月联手为区内居民推出七条免费短程巴士服务，以改善各分区的公交接驳问题。

朝野议员关心的其他议题，还包括中东局势、学校直接收生计划、防止外来干预等。

五项法案将提出一读，包括建筑管制修正法案、能源转型措施及其他修正法案，以及赌场管制修正法案等。

全国大选脚步接近，潘群勤和另一名前进党非选区议员梁文辉，提出个别议员动议，要求政府检讨选区划分的程序，“以增加选区范围检讨过程对各个政党的透明与公平”。

另有三项法案会进行二读，分别是：反洗钱与其他事务法案、土地测量师（修正）法案，以及由义顺集选区议员黄国光联合三巴旺集选区议员傅丽珊提呈的善心人士食品捐赠法案。