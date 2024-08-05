调查：冠病疫情强化韧性 青年生活满意度回弹

冠病疫情强化了本地青年的韧性，青年对生活的满意度在疫情后回弹，也有更多青年认为疫情为他们带来正面影响。

李光耀公共政策学院政策研究所社会研究室和全国青年理事会星期一（8月5日）公布上述调查结果。这项名为“新加坡青年发展及路径选择研究”（Youth STEPS）的联合研究，2017年起针对3000多名当时17岁至24岁的本地青年展开长期调查，追踪他们六年来的发展，并在2022年结束第一阶段的研究。

这是本地首个针对青年的长期调查研究。研究团队已在2022年发表初步调查结果，星期一进一步就受访者对生活的满意度、对工作的看法，以及对感情的观点发表研究成果。

结果显示，受访者在2020年冠病疫情席卷全球时，对生活的满意度同比锐减七个百分点，降至60%。但随着受访者逐渐适应疫情中的生活，他们的满意度在2021年回弹至64%，并在2022年维持这个比率。

新加坡政策研究所兼任高级研究员周瀚毅指出，根据现有的全球研究，一般人会在青少年时期后，尤其是20岁出头踏入职场时，幸福指数和对生活的满意度开始逐年下滑，直至50岁至60岁才重新回弹至较高的水平。

周瀚毅是负责第一阶段调查的研究员之一。 他说：“研究团队原本预计，在疫情后受访者对生活的满意度会继续下滑，但这个指标2021年出现了反弹……疫情前一些人会认为年轻人是草莓族，但结果显示这种说法并不正确，年轻人经过疫情的洗礼，反而变得更坚韧。”

调查2020年起增设有关疫情的提问，认为疫情对生活带来非常正面影响或有一些正面影响的受访者比率从2020年和2021年的31%和34%，增至2022年的43%。

周瀚毅透露，受访者在回顾疫情时，发现疫情让他们有机会专注于陪伴家人，以及培养新的爱好。

拥有良好事业 被视为最重要人生目标

疫情后出现不少关于年轻人躺平思潮，以及“安静辞职”（quiet quitting）的讨论。但周瀚毅强调，调查显示本地年轻人高度重视事业和自我提升，调查结果并不支持年轻人躺平和安静辞职的说法。

受访者大多把“拥有良好的事业”视为最重要的人生目标。尽管表示工作让他们倍感压力的受访者从2019年的47%，激增至2022年的61%，表示能很好地应对工作压力的受访者也相应地从65%增至69%，对工作表示满意的受访者从62%增至66%。

近七成受访者未来五年计划提升或学习新技能

此外，有近七成的受访者未来五年内有提升技能或学习新技能的计划。

受访者认为他们在职场中最大的障碍，是在向往的工作领域中缺少人脉，在这个选项中表示同意和非常同意的受访者比率达到43%。

全国青年理事会行政总裁蔡大卫指出，调查结果提醒各政府和非政府机构，应为年轻人开启更多接触新机遇的路径，包括协助他们了解如何寻找实习和工作培训机会。

他说：“个别机构在这方面已经做得不错。但若不同机构能汇集资源和机会，更明确地针对我们的辅助对象，这将能更好地协助年轻人。”

受访者在疫情后也更关注灵活的工作安排，2021年的结果中有76%受访者认为能自行决定工作时间和工作天数对他们很重要；相较下，2018年疫情前选择这个选项的受访者比率只有六成。

第二阶段为期五年的Youth STEPS研究将在今年展开，继续追踪青年的发展，结果料于2028年后公布。