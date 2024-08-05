企图性侵八旬老母 六旬汉判14年预防性监禁

儿子暴打妻子被逐出家门，81岁老母亲担心儿子无家可归，不听其他亲戚劝阻收留儿子。曾犯误杀罪的儿子却不懂得感恩，夜里喝酒后企图性侵母亲，还为了阻止后者求救，动手殴打并猛掐她的脖子。

案发隔天早上，邻居注意到老妇脸上有伤，追问后得知对方儿子恶行。老妇的孙女知情后决定报警。

现年62岁的被告一共面对12项控状，包括企图性侵、非礼、蓄意重伤他人，以及对警员动粗等。他早前已在高庭认罪，星期一（8月5日）下午被判长达14年的预防性监禁。

司法委员陈炳维下判时指出，被告多年来数次进出监狱，包括曾因犯下误杀罪而被判接受长达10年的改造性监禁。被告出狱后非但不知悔改，目无法纪的他还频频做出家暴与对警员动粗的行为，罪行越来越严重。为了保护公众的安全，司法委员认为必须严惩被告，让他接受预防性监禁。

预防性监禁属于极重惩罚，旨在长期收押“变本加厉”的惯犯，即使在狱中行为良好，被告也无法享有三分之一的刑期折扣。

这起案件发生于2021年2月至4月之间，被告案发时是一名兼职司机。为了保护受害人，法庭谕令媒体不准报道可能泄露受害人身份的资料，包括被告的名字。

酒后求欢被拒 被告暴打妻子致骨折

根据案情，被告常年酗酒，喝醉后经常对妻子动粗。2021年1月10日，被告买醉后回家，向妻子求欢被拒后动怒，开始殴打妻子。

妻子满脸是血跑出家门求助并报警，送院后被诊断出鼻骨和手指骨折、眼部出血、视力模糊等。妻子事后申请个人保护令，被告在同年3月被令搬离住家。

无家可归的被告于是向母亲求助。母亲不忍儿子露宿街头，因此不顾孙女，即被告侄女的劝阻，让儿子住进她的一房式租赁组屋单位。

被告搬到母亲家同住后，母亲每天煮饭给他吃，被告夜里就会睡在沙发或地板上。在这期间，被告仍不改酗酒习性，每晚回家前都会喝得醉醺醺。

威胁母亲不准告知任何人

2021年4月27日晚上，一整天喝了至少20罐啤酒的被告与母亲聊天时，突然拿起皮带勒紧母亲的脖子，过后放手。母亲清楚儿子已醉，于是回到床上休息。

岂料，被告接着爬到床上将母亲抱紧，开始非礼并企图性侵母亲。在母亲挣扎过程中，被告殴打母亲脸颊，使力掐住她的脖子阻止她叫喊，直到体力透支才停手。

隔天醒来后，被告警告母亲不准将发生的事情告知任何人，否则会杀了她。同一天，被告的侄女知情后报警，被告在同一天落网。

庭上揭露，被告的子女为他写求情信，信中提到被告多年来是一名好父亲，但因为酗酒问题而一再犯法，如今父亲被视为危害社会的罪犯，子女为此感到痛心。司法委员说，他难以想象被告子女所经历的痛苦，但犯下如此恶劣罪行的被告必须接受法庭严惩。