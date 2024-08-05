近四成23至30岁本地青年从未谈恋爱

比起学业和事业，谈恋爱不再是青年人生中的首要考量。在一项调查中，有近四成年龄介于23岁至30岁的青年从未谈过恋爱。

李光耀公共政策学院新加坡政策研究所和全国青年理事会星期一（8月5日）发布“新加坡青年发展及路径选择研究”（Youth STEPS）的调查结果。它们自2017年，针对3000多名17岁至24岁的本地青年展开长期调查，追踪他们六年来的发展。

2022年的调查数据显示，在2064名年龄介于23岁至30岁的受访者当中，39%在调查进行的这六年从未谈过恋爱。

处于结婚、再婚或恋爱状态的受访者，则从2017年的26%增至2022年的51%。

调查显示，青年认为谈恋爱的三大阻力是，没有遇到合适的对象、生活中有更重要的优先事项，以及谈恋爱的压力大。

不过，八成的青年认为建立人际关系是重要的，因为这会推动他们尝试新事物（85%），帮助他们解决问题（85%）或做重要决定（88%）。

教育与职业优先观念 使恋爱变次要

新加坡政策研究所兼任高级研究员周瀚毅是负责这项调查的研究员之一。他受访时指出，传统的教育和职业优先观念可能影响了青年对恋爱的重视程度。例如，当青年将事业视为优先，认为自己必须跟得上就业市场需求，恋爱和寻找伴侣就会变成次要。

他认为，公开对话或许是解决青年对恋爱产生焦虑和误解的其中一个方式。“如今青年在取得好的学历和事业前，甚至都不考虑感情问题。我们也许应该重新调整家庭和社会对恋爱的期望。”

根据新加坡政策研究所今年1月发布的《新加坡透视论坛2024调查》，超过八成年龄介于21岁至34岁的本地青年认为，维持单身是可以接受的选择，当中有约七成认为不一定要结婚或生育。

不过，有意组织家庭者还是占了大多数，预计自己会结婚的单身青年占68％；未生育者中，则有67％希望未来会有子女。