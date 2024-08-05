与卡车相撞致弟死 兄判监一周吊照八年

73岁罗厘司机转换车道时没注意路况，未确保与邻近车辆有足够空间，结果撞上自卸卡车。坐在罗厘前座的儿子和弟弟因此受伤，后者送院后重伤不治。

这起致命车祸发生在2022年3月4日早上10时30分，地点是克兰芝路，靠近克兰芝弄一带。

被告梁学英星期一（8月5日）在庭上承认一项没有谨慎驾驶导致他人死亡的罪名，法官将另外三项抵触公路交通法令的罪名纳入考量后，判他坐牢一周，及吊销各级驾照八年。

伤者是被告31岁的儿子梁俊明，死者则是被告71岁的弟弟梁国茂。

案情显示，被告事发时正驾驶罗厘前往双溪加株的工厂，当时梁国茂坐在前座最左边，梁俊明则坐在两人的中间。被告在三条车道的第一条车道行驶，车道前方则行驶着一辆自卸卡车。

被告从第一条车道切换到第三条车道，他接着加快车速，从第三条车道切换到第二条车道，与在第一条车道的自卸卡车同并行驶。

罗厘撞后失控旋转 两乘客跌落马路

被告此时决定转换到第一条车道，但却没有注意路况，未确保罗厘与自卸卡车之间有足够空间。罗厘的右车尾接着就与自卸卡车的前左侧相撞。

被告失去控制，冲上中央分界堤，罗厘随之旋转180度停下，车头面向着朝同一方向行驶的车辆。

自卸卡车司机下车救援，他发现被告在驾驶座位上，梁国茂则躺在车道上。司机也发现梁俊明坐在反方向车道的第一条车道。

三人事后被送院急救，但梁国茂因伤势过重，于事发当天离世，死因是多处受伤。

被告和梁俊明则多处骨折，被告也在当天接受胸腔血管内修复术。

根据法庭文件，被告当时的车速为每小时70至75公里，自卸卡车的车速为每小时68至69公里，事发路段的最高时速则为每小时60公里。（人名译音）