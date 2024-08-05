约半数组屋停车场已安装电动车充电桩

全岛约1000个或相等于一半的政府组屋停车场已安装电动车充电桩。陆路交通管理局将能如期在明年之内，完成所有组屋停车场的充电桩安装工程。

至于私人公寓，到今年底，其中约20％也将备有电动车充电桩。本地共有大约2800个私人公寓。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士星期一（8月5日）到访私人公寓冠庭园（The Quintet），参观那里新安装的六个充电桩时，汇报了本地充电桩的安装进展。

她说，今年首六个月新注册的车辆中，约33％是电动车。去年全年的新注册车辆中，电动车只占约18％，2022年是12％。“如果加上混合动力车辆，今年首半年的新注册车辆中，超过80％属于洁能车款。”

根据陆交局的数据，截至今年6月底，本地有65万1807辆车；当中1万7914辆是电动车，8万9375辆是混合动力车。

本地电动车充电设施稳健扩大 全岛已设超过1万3800个

许连碹说，本地电动车充电设施稳健扩大，目前有超过1万3800个分布全岛各地。如今，约一半的组屋停车场已安装了充电桩，剩余的安装工程也将如期在明年结束前完成。

在私人公寓方面，许连碹说，陆交局至今已通过电动车通用充电桩津贴（EV Common Charger Grant），资助超过1200个充电桩的部分安装费用。预计到今年底，约20％的公寓将备有充电桩。

有关津贴可用来支付购买充电设备、聘请工人以及铺设电线等安装费用。陆交局为每个充电桩提供高达50％或最多4000元的津贴。

许连碹说，建筑维修与分层地契管理法令修改后，分层地契公寓管理委员会（MCST）如今只须获得大多数票支持就可通过安装充电桩的提案，因此预料安装充电桩的公寓会随之增加。

“我们其实至今已经收到1500个电动车通用充电桩津贴的申请，而且批准和安装了1200个，接下来会有更多。”

在上述法令修改前，安装充电桩的提案或要取得90％的支持票才可通过。

法令修改后 充电桩安装公司生意增约一倍

提供充电桩安装和管理服务的MNL Solutions项目总监黎原荣说，法令修改后，公司的生意增加了约一倍。公司为112个停车场安装了充电桩，其中80％是在私人公寓。预料到今年底，业务将扩大到130至140个停车场。

他提到，公司也和不同伙伴合作，承担所有安装充电桩的费用，让公寓可不出任何费用而安装设施。

“我们是通过服务收费逐步赚回成本。目前安装一个充电桩的成本介于8000元至1万元，按工程复杂程度而异。每个公寓平均会安装三四个充电桩。若有政府津贴，我们预计三四年可回本。津贴计划在2025年结束后，估计要至少六年才可能回本。”

冠庭园有六栋楼，有两个停车场，共有近500个停车位。公寓的MCST主席洪志祥（57岁，经理）说，现在很多人买房子时会考虑是否靠近地铁站、购物商场或学校，但未来，公寓是否有充电桩相信会是买家考量的因素之一。

“公寓有了充电桩，屋价也会有所提升。就算没驾车，屋价提升了，对每个人都有好处。”

洪志祥也提到，充电桩业者承担了所有安装费用，公寓不用出一分钱，让MCST多了一个说服居民支持计划的理由。

冠庭园居民萨兹丽娜（43岁，经理）家里三个月前刚换了一台电动车。她说：“当时会购买电动车主要是因为住家楼下就有充电桩，很方便。公寓管理费也没有因为装了充电桩而增加。”