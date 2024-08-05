研究：多数抗衰老保健品主要成分“量不符实”

本地科研人员发现，抗衰老保健品包装上注明的主要成分含量普遍存在虚报，一些产品的有效成分甚至为零。

新加坡国立大学杨潞龄医学院星期一（8月5日）发布的研究报告显示，在市场上23个抗衰老保健品中，至少15个的主要成分含量低于包装上的标注，其中三个更是不含任何主要成分。

这项研究由杨潞龄医学院的健康长寿转化研究项目团队负责，相关论文已于今年6月刊登在科技刊物GeroScience网站上。论文称，医学院团队选取的23样抗衰老保健品包括胶囊、粉袋、药片、液体等多种形态，都可以通过Shopee等网上购物平台、制造商或药房等渠道获得。

研究所选的保健品都自称含有抗衰老化合物NMN或UA，前者可促进细胞的新陈代谢，具有可促进年长者睡眠质量等功效；后者则可改善肌肉功能。

为了取证，科研人员通过专业实验设备和方法，获取了保健品中两种主要成分的精确含量。研究发现，大多数保健品的实际NMN或UA含量不足，不足量从不到1%至超过66%不等；另外，也有四个产品中的含量超标。

项目科研人员指出，倘若NMN或UA的实际含量低于或高于包装上的注明，不仅会导致保健品失效，甚至还会产生有害健康的结果。

报告没有公布23种保健品的品牌名称，但提到：“此项研究表明，保健品行业存在产品信息失实等严重问题，也反映出该行业缺少标准和有效质量管理。”

我国两年内进入超级老龄化 抗衰老保健品需求增

报告也指出，新加坡这两年就会进入超级老龄化，目前，大约每五个国人中有一个65岁或更年长者，到2030年，该比例会增加到每四人中一个。这意味着会有越来越多人通过各种方法提高健康水平，他们对于抗衰老保健品的需求也会与日俱增。

保健品是本地药店、超市的常见商品，而且柜台附近经常有“热心”的推销员。然而，一些年长者和《联合早报》记者在交谈中说，他们对保健品的效果并不确信，对包装上的成分信息也并不理解。

家住东海岸的郑各珉（68岁，退休人士）说：“我不太懂保健品包装上的具体成分，一般也不会购买保健品。”