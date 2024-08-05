国庆日长周末 新加坡体育城精彩活动不断

配合国家生日，新加坡体育城从星期五至星期天（8月9日至11日），一连三天举办大型庆祝会，公众届时可到场参与各式精彩活动，如手工市集、音乐表演和健身派对等，与全民共度国庆日长周末。

由加冷体育管理私人有限公司和新加坡体育理事会联办的“Majulah Fiesta”活动，将在星期五拉开帷幕。当天下午，人们除了可在华侨银行广场（OCBC Square）观赏现场表演，也能从下午5时起，收看国庆庆典直播。公众也可到国家体育馆前的Stadium Roar广场占好位，等待军机悬挂巨型国旗飞越上空的致敬环节。

国庆庆典的烟花秀之后，体育城也会在加冷盆地上空燃放烟花，在缤纷绚丽的光彩中为国家献上祝福。

星期六，公众可从下午5时至晚上8时，在华侨银行广场欣赏本地音乐人的一系列精彩演出。表演者包括今年国庆庆典主题歌《携手向前》（Not Alone）的演唱人金文明（Benjamin Kheng）、人声乐团“麦克疯”（MICappella）以及视障歌手陈伟联。

8月11日长周末最后一天，公众可在早上9时和10时，到水上运动中心观赏鹦鹉表演，并且近距离接触鸟儿，包括喂食和拍照。华侨银行广场也会在下午2时和傍晚6时举行健身派对，欢迎公众身穿红白衣服，一起运动出出汗。

公众还可在广场席地野餐，并从下午4时起，观赏由淡马锡基金会与新加坡交响乐团在滨海艺术中心呈献的国庆音乐会直播。

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