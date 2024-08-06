活跃身心服务社区 乐龄“男耕女织”成佳话

参与社区活动当义工的同时，还能探索新爱好。林永和（78岁）与詹前音（72岁）这对夫妻，已经在社区活跃了20多年。丈夫种草药送人，太太做手工包包，“男耕女织”，共同为社区服务。

40多年前，詹前音为照顾一对儿女成为家庭主妇，直到孩子上了高中才有时间找其他事情做，包括全职的蔬菜包装工作，以及加入裕华裁缝乐友。

她说：“之前偶然看到社区举办缝纫活动，就好奇去试了试。现在已经参加了三年，只要有活动，我就帮忙制作手工艺品，像是缝制环保袋。虽然蔬菜包装的全职工作已经很累，但我还是想参加社区活动，因为这是我的爱好。”

詹前音自小就喜欢缝纫，经常买布料制作各种款式的包包等，然后把成品送给邻里街坊。久而久之，女儿也受到她的影响，喜欢上了手工艺，家里摆满了她们的作品。

在此之前，詹前音也曾活跃于裕华区的永续草药果菜社区园，并带上丈夫一同参加。随着詹前音转向她热衷的缝纫活动，已退休的林永和，也对照料草药越来越熟练，现在还与其他义工尝试水耕种植蔬菜。林永和当义工已快20年，每天早上8时都会到菜园报到。

詹前音说：“丈夫告诉我，他很喜欢现在的义工活动，可能是因为可以当作锻炼，每天晒晒太阳，也可能是因为我们家里没有种花花草草。他每次都会摘些草药送给邻居。”

在这对夫妻看来，这是理想且充实的乐龄生活。詹前音说：“每天下班回家，吃完饭后有空就缝些东西。偶尔在缝衣服时，儿子、女儿和丈夫都会一起帮忙挑线和穿针。”