首批免费编程课学生陆续完成核心课程 其中三人完成速度全球最快

去年9月份开始招收第一批学生，新加坡科技设计大学“42”课程在未来几个月将陆续有多名学生完成第九级的核心课程，并将到本地不同的机构实习。其中有三名学生成为全球以最快速度完成核心课程的1%优秀生。

这三名学生是吴永煜（34岁）、欧尚（Sean O’ Leary，30岁）和黄英仪（49岁）。他们仅用了约10个月的时间，就完成了原本需要至少12个月修读的核心课程。这样的进度，在全球所有42课程的学生中名列前1%。免费42编程课程全球开有54所学校，在籍学生2万1000人，自2013年成立至今，仅有大约50人能这么快速的完成核心课程。

新加坡42课程从去年9月开始招生，至今已招收了两届学员。他们共230人，年龄介于18岁至59岁之间。新科大专业培训学院新加坡Ecole 42主任高财顺指出，目前在读的两届学生中，约两成的进度迅速，另外四成学生进度平稳。

高财顺说：“我们预计，到了明年年中，至少将有30名学生能够完成核心课程。已完成核心课程的学生，一般都可获得实习的机会。”

全球最快完成核心课程学生 一人获政府科技局实习机会

吴永煜是其中一名最快完成核心课程的学生，他顺利获得了到新加坡政府科技局实习的机会，并在今年7月1日开始了实习培训。

原本在大学修读机电工程的吴永煜六年前决定转换跑道，投入科技行业。多年来，他在编程科技方面的知识都是靠自学。因此，当他去年了解到新加坡42课程后，毅然决定报读。

42课程吸引他的除了完全免费的模式，还包括学生们可以按自己的需求和进度学习。吴永煜指出，他也很看重42课程的整体内容很深入，能够为学生在完成核心课程后仍能提供不断学习的机会，而且今后再继续进修的课程也都还是免费的。吴永煜认为这样的弹性进修方式，在日新月异的科技领域里非常重要。

他说：“打个比方，10年后，我仍然可以回来进修，继续与学校保持联系。”

成为全球42课程完成核心课程最快的世界前50人，吴永煜说靠的是持之以恒。他在开始上课的四个多月后，认为自己需要花更多的时间修读课程，因此决定在今年初辞掉工作，全职投入42课程。他一般会争取在人多的时段到教室去，这样可以与同学进行讨论，互相帮助。他非常喜欢42的无教师教学模式，当学生有疑问时，不仅可向同学求助，还能够在线找到世界各地其他42学校的“前辈”们帮忙。这无形中也帮助他开拓视野，认识其他国家的42学生。

吴永煜非常喜欢42的无教师教学模式。当学生有疑问时，不仅可向同学求助，还能够在线找到世界各地其他42学校的“前辈”们帮忙。（关俊威摄）

从修读心理学到学习编码 就业选择更宽广

现年27岁的颜佳玲目前还剩下两三个项目未完成，她估计自己在几个月后可完成42核心的课程，届时就能获得软件工程师的实习机会。颜佳玲选择全职上课。她说她尽量保持在每周至少投入40小时进修。

早在几年前，新加坡还没有引入42课程时，颜佳玲就已经在网络上了解到巴黎和硅谷的42课程。当时，她曾经考虑是不是要前往这两个地方报读42课程。因此，当她去年知道新加坡将开办此课程时，就马上报名。在获得录取通知书后，她辞掉工作全职投入课程。

颜佳玲毕业自新加坡管理学院，原本修读心理学。上大学时，她在苹果店里兼职，发现自己非常喜欢从事科技技术工作，因此在大学毕业后，转而投身科技领域，并先后在两家科技公司担任技术支持。

42独特的学习方法立刻吸引了她。现在，她正在学习更好地编码，目标是将她的心理学背景与计算机科学相结合，在科技行业内可以有更宽广的选择。

完全免费的42课程由法国富商创立，旨在解决法国面对的高失业率问题，课程后来逐步推广到许多国家。学校专门提供科技进修课，希望通过再培训，给所有人可以在科技行业里找到工作的机会。为了帮助到最多人，课程要求所有分校都必须遵循Ecole42的规定，即招收学员不看背景、国籍、教育程度，报名者也无年龄上限。

高财顺指出，新加坡42下两届的新生训练营将于今年9月30日和11月4日展开。从训练营里筛选出来的第三批学生，计划于明年1月入学。