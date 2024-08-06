涉不当索赔终身健保 六医生被处分

六名医生涉及对终身健保不当索赔，被卫生部处分；其中两人因严重违例，遭撤销保健储蓄和终身健保索赔资格六个月。

这些不当索赔行为包括：为患者提供不必要服务、进行不适当的治疗、通过谎报赔额更高的手术以及把手术分成多项来报大数，以获取更高额的赔付。

卫生部星期一（8月5日）举行记者会，公布这六名医生的违例情况。

其中，眼科医生林姵夷的诊所——林姵夷医生眼科中心，以及普通外科医生张晶晶的两间诊所——The Surgical Oncology Clinic和Melissa Teo外科诊所，从星期一起的六个月内，不得为病患索取终身健保和保健储蓄赔付，包括私人综合健保计划（Integrated Shield Plan，简称IP）。

不过在这段期间，这些诊所仍可照常营业，持有行医执照的医生也可继续为病患提供治疗。

卫生部在林姵夷的六个终身健保索赔中发现违规行为，包括不当治疗和索赔，结果累计5万2000元的医药费，全数无法索赔。她也违反卫生部的指示，不按指示修改不当索赔，还试图向一名病患追讨金额。

张晶晶则为胃癌患者动手术，在向政府过多索取了外科手术列表中四个手术项目的赔付。在总计17万元的手术费中，有9万元属不当索取，占账单总额逾五成。卫生部说，当局去年6月曾针对类似不当索赔向张晶晶发出警告。

普通外科医生张晶晶因严重违例，遭撤销保健储蓄和终身健保索赔资格六个月，图为她其中一家位于诺维娜专科医疗中心的Melissa Teo外科诊所；她的另一诊所是在斐瑞医疗中心的The Surgical Oncology Clinic。（陈斌勤摄）

另四医生未被公开点名 但被要求强制培训

另外四名医生对终身健保的索赔也被发现了违例行为，包括提供不必要的服务、提供不必要的住院治疗等。这些医生没有被卫生部公开点名，但被要求接受强制培训，以熟悉卫生部的现行规定。

违反纪律标准或是涉嫌诈骗的医生也可能转交新加坡医药理事会或警方调查。卫生部指出，这方面的评估还在进行中。

这是卫生部2022年成立赔付管理司，并于去年4月1日落实新的执法框架以来，首次对不当索赔的医生采取行动。针对多次违例的医生，最严重的惩罚是剥夺他们的索赔权利。管理司旨在加强终身健保的索赔监管，以确保终身健保资金可长期持续。

去年10月来共12医生 涉25起不当索赔案

当局通过数据分析和举报，从去年10月以来一共审裁了34起案子，其中涉及12名医生的25起案子被裁定为“不当索赔”。

其中，六名医生星期一被卫生部采取处分行动，其余六人涉及的案子因发生在新执法框架落实之前，卫生部只能向他们发出警告。

卫生部强调，本地有约5000名医生可为手术疗程索取终身健保赔付，因此涉及不当索赔的医生占极少数。不过，卫生部总司长麦锡威教授指出，当局严正对待医生不当索赔的行为，因为这可能对病患的经济和健康构成潜在伤害。

“虽然这些违例医生只占医疗行业的很小一部分，但他们的行为会对医疗行业的声誉造成负面影响。因此，我们必须向医学界发出一个强烈的信号，即所有医生不仅必须在临床护理方面维持高标准，在品格方面也应如此。”

卫生部说，这些案件是针对不当索赔所展开的大规模审查的一部分，这不会是最后一批被惩罚的医生。

接下来，卫生部将逐步划一以同样的执法框架，处理涉及各种资助计划的违例索赔行为。卫生部控股集团内部审计负责的保健储蓄和终身健保索赔，将从今年10月1日起也实施新框架，明年起扩展至慢性疾病管理计划、社保援助计划（CHAS）等计划的索赔。