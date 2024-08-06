违例医生：符合终身健保索赔条件有难度

因涉及不当终身健保索赔，两名严重违例的医生遭卫生部撤销保健储蓄和终身健保索赔资格六个月。这两名医生受访时称，要让部分手术符合索赔条件有一定的困难；受访专家则说，现行框架足以确保索赔是适当的。

卫生部的外科手术列表收录约2400个手术程序，医生会根据手术内容，向当局提交符合的表列项目，索取终身健保赔付。

掌管The Surgical Oncology Clinic和Melissa Teo外科诊所的普通外科医生张晶晶受访时说，自己专门治疗晚期、已扩散至不同器官的癌症，手术过程耗时且复杂，一次可长达10多个小时。若要将所有医疗程序归纳在外科手术列表中的一两个手术项中，会有一定难度。

为进一步了解列表系统，张晶晶在5月与卫生部联系要求会面，并于6月与外科手术列表小组见面，讨论有关列表的相关事宜。

张晶晶当时与小组讨论，该如何有效利用列表，才能充分反映出耗时复杂的手术，以及较简单手术的区别。

为征求业界意见，《联合早报》也访问了医疗界专家了解情况。安微尼亚山医院总裁蓝权明医生受询时强调，卫生部的外科手术列表是成立已久的系统，能反映手术的复杂程度和适当的收费范围。此外，来自公立和私人医疗领域的专家小组也会对疑似违例的案件进行审议，以确定这些医生是否真的违规。

林姵夷医生眼科中心的林姵夷是另一名严重违例的医生。她受访时解释，会为病人进行角膜瓣并发症的手术，是为了防止他们在以后做完眼部屈光手术（LASIK）眼角膜衰弱，是预防性的治疗。

她说，诊所平均每月进行约60起眼部屈光手术，一般约有四个病人的眼角膜较薄，医生会建议他们接受角膜瓣并发症手术。若等到出现症状时才动手术，病人的视力或许已严重丧失。

针对白内脏手术的不当索赔，她称，卫生部只允许视力严重丧失的病人索取赔付，但她不清楚病人的情况要多严重，才能符合索赔资格。林姵夷说，她就此问题向卫生部询问，但并没有收到回复。

Singapore Eye & Vision诊所的眼科顾问医生许玮文医生则说，本地虽然有眼科医生会建议一些患者考虑在眼部屈光手术后，接受角膜瓣并发症的手术，但这并不是目前的标准治疗方案。他也是卫生部眼科赔付规则工作小组的成员之一。

他强调，终身健保的主要目的是为符合医疗指征（medically-indicated）的病例赔付医疗费，也就是病人所患的疾病是符合医学规定标准、必须以手术治疗的，才能索赔，像是眼部屈光手术的美容整形手术通常都无法索赔。而且在现有的终身健保规定下，预防性质的治疗都无法索赔。

许玮文解释，工作小组也为白内脏手术的索赔资格制定几个基本条件；患者须呈现白内障症状、出现的视力问题也已对日常生活造成困扰，并且不是佩戴眼镜或隐形眼镜可缓解的。但他提醒，医生还是要根据各别病例作出专业判断。