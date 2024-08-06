2020年迄今 环境局接获19起装修工程有甲醛投报

自2020年迄今，国家环境局接获19起有关装修工程甲醛或超标的投报。除了在2026年起禁止售卖含甲醛的室内油漆外，环境局也正在研究复合木制品和粘合剂可能会释放甲醛的课题。

永续发展与环境部兼交通部高级政务次长马炎庆，星期二（8月6日）在国会回答五名议员口头提问时，披露有关数据。

从2026年1月1日起，本地不能售卖含有甲醛（formaldehyde）的室内油漆。根据环境保护和管理法令，油漆中的甲醛属于受管制的危险物质。任何公司被发现进口、制造、加工油漆，以在本地售卖甲醛比重超过0.01%的室内油漆，视为违法。一旦罪成，可判罚款最高5万元或监禁最高两年，或两者兼施。

马炎庆：新规定在健康保障与行业适应之间取得平衡

环境局届时将监督市场和采取适当的执法行动。马炎庆说，新规定在保障公众健康和给予行业足够时间以适应新要求之间取得平衡。与此同时，目前本地已有不含甲醛的室内油漆产品供选择。

此外，环境局也正在积极研究一些木制品可能含有甲醛的课题，包括深入了解国际最佳实践、指导原则和监管要求。

甲醛是一种刺激性化学物，具有防腐、杀菌功能，广泛应用于家具或裝修材料中。甲醛若在空气中浓度太高，对人体健康有害。

也是新加坡消费者协会会长的拉丁马士区议员杨益财在补充提问时透露，消协在今年上半年接获10起投诉，指新家具如床垫、沙发和衣橱散发出强烈化学气味，有人疑似接触甲醛后，出现头痛、头晕和咳嗽等症状。

马炎庆促请消费者在进行装修工程时，应和装修业者事先讨论，确保家具符合标准，也可以考虑没有甲醛的产品。

可持续联盟推出室内空气质量行业准则 政府鼓励使用绿色认证产品

由新加坡工商联合总会、新加坡家具工业理事会和新加坡绿色建筑委员会联合成立的可持续空间行动联盟，在去年1月推出室内空气质量行业准则，鼓励室内空间材料制造商与使用者限制甲醛排放，以改善室内空气素质。

政府也鼓励公众选购和使用有绿色标签认证（Singapore Green Labelling Scheme，简称SGLS），或绿色建筑产品（Singapore Green Building Product，简称SGBP）认证的产品。