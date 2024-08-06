骑电动脚车闪马赛地 六旬送餐员被撞裂骨盆

65岁送餐员称闪避变道马赛地时被后方驶来的车撞上，导致盆骨骨裂，半年无法工作。

陈先生（65岁，送餐员）今年7月29日下午3时20分左右骑着电动脚踏车送餐时，在大巴窑1巷遭遇车祸。他说，该处是三车道马路，当时有不少车辆停在最左边车道上。

“我于是沿着左车道边缘的划线骑行。左侧一辆白色马赛地轿车启动后突然越线，我为了闪避只好偏右，而这时另一辆黑色马赛地从我右后方驶来。”

陈先生称自己顿时“夹”在两辆轿车中间。他与黑色马赛地擦撞后，电动脚踏车撞上左边的白色马赛地。碰撞后电动脚踏车的零件、碎片洒一地。

“我根本来不及反应，倒地后害怕再被后方来车撞上，于是立刻站起来。我当时还可以走路，只是感觉很痛。”

他指，驾驶白色马赛地的女子下车查看情况，并称会让保险公司跟进事件。

陈先生指黑色马赛地驶远后，驾驶者下车看了几眼便离开。（受访者提供）

陈先生随后到诊所看医生，电动脚踏车送修。“电动脚踏车花了1599元买的，如果维修费太贵，我就不修了。”

他称隔天突然非常疼痛，甚至无法走动。

陈先生称盆骨骨裂，至少六个月不能工作。（吴伟国摄）

“我右边额头，手臂和腿都擦伤，右边盆骨很痛，只能坐轮椅。”

陈先生的朋友林先生（54岁，退休）说，看见对方伤势严重，就带他到医院照X光，以及到警局报警。

“医生说盆骨裂得严重，至少六个月不能工作。陈先生也没买保险，只能希望通过第三方保险得到赔偿。”

警方受询时证实接获报案，并正展开调查。

完整报道，请翻阅2024年8月6日的《新明日报》。