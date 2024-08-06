前海豚训练师夺美男赛冠军

曾患上多动症的前海豚训练师，年少时在家人陪伴下，参与各种体育运动、之后爱上电子竞技游戏，逐渐改善了问题，如今更成为“猎美男”冠军，达成了儿时梦想。

ERM Singapore Marketing主办的“猎美男”大赛，今年由31岁的许燕豪突破重围，一举夺得冠军。

许燕豪接受《新明日报》访问时说，他从小患有多动症，庆幸有家人耐心陪伴，让他参与各种体育运动，分散掉精力。“过后，我又爱上电子竞技游戏，让我的注意力更能够集中，逐渐改善了问题。”

毕业后，许燕豪一度陷入迷茫，但因喜爱海洋生物，最终于2018年成为圣淘沙水族馆的一名海豚训练师，于疫情期间的一年中，与海豚们培养出深厚的感情。“直到如今，我还可以通过视频，认出我熟悉的海豚。”

许燕豪曾是一名海豚训练师。（受访者提供）

许燕豪说，在母亲的影响下，他从小就有成为模特儿的梦想，多年来一直藏在心底，当机会出现时，他选择紧紧抓住。

“母亲从小就会格外注意我的体型、外表，还说过我可以去当模特儿，或许这也影响了我。当比赛主办方找到了我，我马上就同意参加。”

许燕豪说，加入一个新行业永远不会太迟，他之前从海豚训练师转去当酒保，如今参加选美赛夺冠，将会再次尝试不同的工作行业。

完整报道，请翻阅2024年8月6日的《新明日报》。