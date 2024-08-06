配合国庆庆典和邻里嘉年华 33条巴士路线改道

公共交通业者新捷运和SMRT的部分巴士服务，将在星期五（8月9日）和星期六（10日）改道，以配合国庆庆典和隔天的国庆邻里嘉年华。

今年的国庆庆典在政府大厦前大草场举行，附近道路届时将关闭。

新捷运星期二（6日）发文告说，从星期四晚上11时59分到星期六上午7时，27条巴士路线将改道。它们是：10号、14号、16号、32号、51号、56号、57号、63号、70M号、80号、100号、107M号、111号、124号、130号、131号、133号、145号、166号、174号、195号、196号、197号、400号、502号、851号和851e号巴士。

这些巴士路线将分时段改道，不会在尼诰大道、滨海湾和市政区一带的车站停靠。乘客应规划好行程，如须前往受影响的地区，可改乘地铁。

五条SMRT巴士路线也因国庆庆典改道。它们是：61号、960号、960e号、961号和961M号巴士。其中，961号巴士从星期四（8月8日）晚上11时59分到星期五晚上，不在美芝路和国会坊的一些车站停靠。

另外，配合东北区的国庆邻里嘉年华，新捷运50号巴士星期六全天不会在培景小学（Punggol View Primary School）对面的车站停靠。

公众可上网www.sbstransit.com.sg或www.smrt.com.sg，了解更多详情。