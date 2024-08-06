徐芳达：讨论英康保险员工或受收购影响言之过早

针对数名国会议员担忧德国保险公司安联收购英康保险后，约2000名员工的去向，交通部长兼财政部第二部长徐芳达说，新加坡金融管理局作为金融机构的监管单位，不干涉个别金融机构的雇佣决定，但希望所有金融机构遵守本地法令。

徐芳达星期二（8月6日）在国会回应西海岸集选区议员胡美霞和工人党盛港集选区议员何廷儒的相关提问时强调，政府希望包括英康保险在内的所有金融机构，都能公平对待雇员，并完全遵守人力部的雇佣法令和相关指导原则。

也是金管局董事的徐芳达说，安联拟议收购英康保险的交易尚未进行，监管当局也未批准，现阶段就讨论人员调整言之过早。

他说：“还没完成交易，因此目前讨论这些潜在问题还太早。”

若员工遭不公平对待 人力部和职总将介入

他也说，如果有员工没获公平对待，人力部和全国职工总会会介入，为员工发声和争取权益。

就国会反对党领袖毕丹星询问金管局，是否有在关注市场以提供更多较低收费的保单选择，徐芳达指政府乐见职总承诺英康保险会继续维持负担得起的保费，以惠及低收入群体。但他强调，这不仅是英康的职责，其他保险公司也在这样做，照顾社会不同群体的需求。

“我们相信，一个稳定、有活力和有竞争的市场，将使更多保险业者愿意提供能够满足社会不同阶层需求的产品，包括低收入和弱势群体。”

多年来积极协助慈善组织和社会企业的惹兰勿刹集选区议员潘丽萍询问，新加坡可从这起事件上学习到什么，特别是市场情况有所改变时，政府如何为合作社、社企提供支援。

徐芳达说，政府的信念是，任何组织要造福人群（do good），它首先要经营得当（do well），才能持续行善，而职总创优企业合作社和英康保险都已承诺，会继续履行社会使命，且会用更好、更有效的方式去实现。