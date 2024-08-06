威城和滨海广场将增设电动车充电桩

购物商场威城（West Mall）和滨海广场（Marina Square）接下来将设有更多电动车充电桩。

新加坡置地集团（Singapore Land Group）和新加坡能源集团星期二（8月6日）发联合文告宣布，双方计划于今年在新加坡置地集团旗下地产，安装八个新充电桩。

其中四个已在上星期四（1日）在新置地大厦安装。另外四个将于今年底，在位于武吉巴督的威城安装，当中两个属于交流（AC）充电桩，另两个则是直流（DC）充电桩。

为滨海广场增设充电桩的计划也在进行中。

文告指出，这将使新加坡置地集团旗下地产的电动车充电设施总数增加25%，至38个。

其他已设有电动车充电桩的新加坡置地集团地产是：淡滨尼1号和2号大厦（Tampines Plaza 1 & 2）、UIC大厦、新交所中心2号大厦（SGX Centre 2），以及新门广场（The Gateway）。

为吸引更多车主到这些地方为电动车充电，两家集团将进一步合作，为车主提供多项增值服务，包括季节性的回扣促销活动，以及特别的电动车充电配套。

两家集团也将合作展开其他可持续发展项目，包括区域冷却和绿色能源技术解决方案。

新加坡置地集团物业管理主管卢宝华说，在集团旗下地产提供更多充电桩，可满足日益增长的电动车充电需求，同时也让集团为支持我国在2030年之前过渡至清洁能源汽车的目标，尽一分力。