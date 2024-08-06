义顺环路谋杀案被告 被带回现场重组案情

义顺环路命案被告星期二（8月6日）早上被押回案发现场，协助警方重组案情和厘清案情细节，整个过程约一个小时。

这起谋杀案发生在7月27日早上，49岁男子阿芬迪（Affendi Bin Yusoff）被指当天早上8时37分，在义顺环路第803座组屋10楼的电梯间，谋杀35岁男子费克里·朱（Fiqri Choo Iskandar）。

星期二早上10时19分许，被告被带回组屋协助警方重组案情和厘清干案细节。被告戴着口罩，穿着红色上衣和黑色短裤，旁边有一名翻译员陪同。警方在他抵达前封锁了九楼到11楼的楼层以协助重组案情。

被告被带回10楼单位 协助调查约一小时

《联合早报》记者观察，警员把被告带到事发楼层10楼，并在走廊上盘问被告，被告也向警员指着走廊尾端的单位。一行人过后进入单位内，在客厅和厨房之间来回走动，警员看似在向被告问话。他们过后也进了其中一间卧房，现场可见法证人员在拍照。

在逗留约一小时后，警员和被告离开单位。被告全程神情镇定，面对镜头时也没有回避。

死者是一名华巫混血儿，轻微弱智；被告相信与身为死者监护人的阿姨相识。案发时，死者和嫌凶疑在屋内打斗，双方纠缠至屋外走廊。案发单位外的走廊和附近墙壁上留下斑斑血迹，延伸至电梯口。死者相信是因颈部被刺而身亡。

有邻居说，死者的华族父亲多年前因心脏病过世，对他的母亲造成严重的打击，后来也患病去世。死者父母双亡后，他就与身为监护人的阿姨及嫌凶同住在事发单位。也有居民声称，死者前阵子曾申诉“被人欺负”。

根据记者取得的记录，事发单位于2016年转到一名女子和死者名下。该女子的名字排前，相信是死者的母亲。

案展至星期四过堂

被告被控时在庭上声称，他犯案的其中一个原因，是他服用的药物影响了他当时的状态。

案展至星期四（8日）过堂，根据刑事法典302（1）条文，谋杀罪名一旦成立，男子可被判死刑。