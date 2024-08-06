平台人员未来可通过工作协会 争取更好福利

提供私召车、送餐和送货等服务的平台人员，未来可通过平台工作协会，向平台运营商争取更好的工作条件。不属于受雇人士的平台人员，他们在住房及退休金方面的保障，也可获进一步改善。

人力部兼永续发展与环境部高级政务部长许宝琨医生，星期二（8月6日）在国会提出平台人员法案（Platform Workers Bill）一读。

平台人员指的是与平台运营商有协议，以向平台用户提供服务的人员，他们包括德士司机、私召车司机、送货员和送餐员。

新法案涵盖四大部分

人力部发言人答复《联合早报》询问时透露，新法案涵盖四大部分，首先是平台公司和平台人员范围。其次是支援平台人员住房和退休保障的措施。第三则为平台人员提供工伤赔偿，及加强平台运营商和平台人员责任，以预防工伤。最后是拟定代表平台人员的法律框架。

新法案旨在阐明平台运营商和平台人员各自的权利和义务。例如，平台运营商要记录每一名为平台提供服务的平台人员资料，及在平台人员提供服务后的一定期限内，给予对方所赚取费用的收入单。

由于涉及公积金、工伤赔偿等范围，法案也涉及修改至少五项法令，包括中央公积金法令、工伤赔偿法令、工作场所安全与卫生法令 、劳资关系法令及贸易纠纷法令。

全国职工总会星期二发媒体声明，欢迎政府提呈法案一读，并指一旦法案通过，将让职总旗下三个附属协会，即全国配送人员协会、全国私人出租车司机协会及全国德士师傅协会，更有能力继续捍卫平台人员的权益和福祉。

黄志明：新法案是重要里程碑

职总秘书长黄志明说，对平台人员社群而言，新法案是重要的里程碑，日后三大附属协会将可代表平台人员进行集体协商、处理纠纷，并为他们提供更好支援。

“我们感谢政府多年来聆听职总、全国配送人员协会、全国私人出租车司机协会及全国德士师傅协会表达的担忧，以解决平台人员的需求。这项新法案表明，政府愿意听取职总、我们的附属协会和平台人员所提出的问题和建议。”

人力部发言人说，更多细节将在法案提呈二读时讨论。

《2023年劳动力报告》数据显示，本地平台人员在2022年创逾8万8400人新高后，去年显著减少近1万8000人，至7万零500人。