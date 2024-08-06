南大与北京中医药大学签谅解备忘录 深化中医研究合作

南洋理工大学与北京中医药大学签署谅解备忘录，进一步深化合作，包括让未来报读南大中医研究生课程的学生，到北京接受临床培训。

南大与北京中医药大学（简称北中医）日前正式签署谅解备忘录。根据协议，两校将展开合作，让南大中医研究生到北中医接受临床培训。双方也会为两校的中医研究生实施“双导师制”，即由南大和北中医各派一名导师共同指导学生。

创办于1956年的北中医，前身为北京中医学院，是中国最早成立的高等中医院校之一。早在2005年，南大便与北中医合作，设立生物医学科学和中医学的五年双学位课程。多年来，这个项目培养了超过450名毕业生。

南大中医学本科学位课程主任钟丽丹副教授受访时告诉《联合早报》，南大中医学生本科毕业后，如需要进一步提升临床水平，就必须接触更多病例，并进行集中培训。北中医的临床资源非常丰富，正好可提供这样的机会。

“尤其是疑难病症，比如一些诊断不明确的疾病；还有老年病，病情复杂且有很多并发症。此外，新加坡比较常见的代谢疾病和肿瘤疾病，在这方面，北中医有更多病例，并且有更系统的治疗过程，可让我们的学生得到更好的培训。”

三年内推出硕士及博士学位中医研究生课程

南大计划在三年内，推出包含硕士和博士学位的中医研究生课程。

双导师制则主要针对科研领域的博士生。两校学生不仅能在各自学校进行科研工作，还能到对方学校展开研究。学生在两校都有导师，针对其研究问题进行更深入的探讨。

钟丽丹说：“双导师制充分利用两校的优势，南大擅长科研，拥有优秀的生物医学、人工智能和大数据科研平台，而北中医则拥有丰富的临床研究平台和数据。”

这份谅解备忘录也有助于促进两校师生交流，南大教师将在北中医开设生物医学和数据科学课程，北中医教师则可在南大教授中医课程。此外，双方也将为年轻中医师制定培训计划，帮助他们成为专业教师。这项计划仍处于试验阶段。

钟丽丹受访时说，生物医学科学和中医学的双学位课程已培养出15届毕业生，他们大部分都成为临床中医师，“我们希望能培养更多年轻教师”。双学位课程已从今年起停止招生。

“他们可以去北中医接受教学培训，特别是在临床专科和中医经典学科方面，比如《黄帝内经》和《伤寒论》等古代中医经典的教学。新加坡目前尚无这样的培训平台。”

南大今年8月正式迎来首届中医荣誉学士学位课程的30名新生。这个课程通过科技辅助教学和理论与实践相结合的方式，针对本地需求，培养新一代中医师。