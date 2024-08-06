7月组屋转售量激增近四成 百万交易首破百达120宗

组屋转售市场在学校假期的淡季后回弹，今年7月的交易量环比激增近40％，超过3000宗，是14年来的单月新高；百万组屋交易量则首次破百，达120宗，其中四成刚满五年最低居住期限。

房地产网站99.co和新加坡房地产联合交易网（SRX）星期二（8月6日）发布的预估数据显示，7月共有3049个单位的组屋易手，环比增加39.6％，同比增加48.3％。这是2010年6月以来最高的单月组屋转售量。

在这些交易中，四房式单位占多数，达46％，接着是三房式（24.9％）、五房式（23.5％）和公寓式（5.6％）。

7月的组屋转售价环比上涨0.6％，同比增加7.6％。其中，成熟区组屋的转售价环比上升0.5％，非成熟区上升0.6％。以房型来看，三房式单位的转售价环比上升0.3％，四房式1.3％，公寓式1.3％；五房式则降0.1％。

7月以超过百万元转手的组屋共有120个，占总交易量的3.9％。其中的47个是刚满五年最低居住期限（Minimum Occupation Period，简称MOP）的单位。百万组屋交易最多的地区是加冷黄埔（23宗）、红山（21宗）和女皇镇（18宗）。

分析：MOP单位比往年少 推高售价

SRI研究与数据分析部主管莫汉（Mohan Sandrasegeran）说，刚满MOP的组屋单位仍很新，质量也好，因此深受欢迎；加上在今年达到MOP的单位比往年少，约有1万3000个，因此推高这类单位的售价。

转售价最高的是碧山24街“怡然阁”（Natura Loft）的一个五房式单位，达156万8000元。在非成熟组屋区，转售价最高的是榜鹅场（Punggol Field）的一个五房式单位，达122万8000元。

今年首七个月累计共有543宗百万组屋交易，超过去年全年的470宗。

99.co首席数据官哈金（Luqman Hakim）说，组屋转售量通常会在7月回升，但今年的增幅更大显示，有更多私宅屋主购买地点或房型更佳的组屋。“随着利率预计将下调，收入高于平均水平的家庭将更有能力购买公寓，对转售组屋的需求会随之减少。但在那之前，会有更多这类买家选择购买优质组屋。”

莫汉说，今年的预购组屋销售活动从四轮减至三轮，预计在10月的最后一轮销售活动前，转售市场会持续活跃。

大亨房地产网站（MOGUL.sg）首席研究师麦俊荣也说，本地将从10月起实施新的组屋分类框架，促使想在较好地段购买组屋的买家考虑转售市场，避免受“优选”和“黄金”地段组屋的10年最低居住期限等条件影响。