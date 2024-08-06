社媒密集发文且参加政治活动 前议员贝理安或加入前进党

因婚外情辞去国会议席和退出工人党的前阿裕尼集选区议员贝理安，过去一个月密集地在个人脸书页面发文，并参加多场政治活动。他也“以非党员的个人身份协助新加坡前进党”，引发他接下来会否在前进党旗下参选的猜测。

贝理安上周六（8月3日）下午参加了一场“人民的宣言”（The People’s Manifesto）发布活动，并作为讨论嘉宾谈到公民社会和政党应集中精力影响公共舆论，争取不太热衷政治的中间选民。要做到这一点，就要加强政策研究能力、社交媒体接触，以及更积极地在基层走动。

出席活动的300多人包括社运活跃者和反对党员，其中有新加坡民主党秘书长徐顺全及该党的青年团、红点同心党和人民之声的代表。但贝理安隔天在脸书发文时，只提到前进党派人参加了活动。

贝理安3日晚间也出席前进党的国庆日晚宴。他在脸书发文表示很高兴参加晚宴，除了与旧友新知聚会，也感受到空气中洋溢的活力、激情与爱国精神。他也说：“我很高兴看到前进党成员和志愿者之间的同袍之谊，他们在不同选区和党内团队奋斗。”

前进党发言人：贝理安以个人名义协助前进党 尚未加入成为党员

前进党发言人受询时说，贝理安是应党员邀请出席晚宴。她也说：“贝理安先生正以非党员的个人身份协助前进党，但他还没有加入成为党员。”

《联合早报》联络上贝理安时，他婉拒置评。

贝理安是在2023年7月网上出现他与工人党前党员佘雪玲亲密摸手的视频之后退党。他的个人脸书页面随即停止更新，只有在同年9月发文通知支持者账号被盗用，页面性质也从“政治人物”改为“个人博客”。

他上个月也参加了工人党前非选区议员余振忠的新书发表会，以及一场与“独立媒体”相关的活动。

观察员：选民或可接受有道德缺陷候选人 但政党须回应人们担忧

针对贝理安会否在前进党旗下参选，新加坡管理大学杨邦孝法学院副教授陈庆文受访时分析：“前进党可能觉得能从贝理安作为非选区议员和议员的经验中获益，认为他就算不成为候选人也能有贡献。对于贝理安来说，他可能觉得前进党的政治立场与他一致。”

不过陈庆文说，如果贝理安来届大选就在前进党旗下参选，会让人感到意外，因为前进党必须确保贝理安的过去不会是一种干扰或负担。另外，选民现在或许比较能够接受道德有缺失的候选人，但前进党仍得回应人们的担忧。

“人民行动党虽然不至于会把它变成选举议题，但也会提醒选民注意候选人的品格。”

智库铄翼国际事务高级分析师穆斯塔法博士（Mustafa Izzuddin）则指出，撇开道德问题，贝理安是一名称职的议员，过去也获得选民的支持。“道德争议有保质期，选民不会因此否定他丰富的政治经验。”

穆斯塔法也认为，如果在前进党旗下参选，贝理安有可能在西海岸集选区上阵，或者出征西部的其中一个单选区。