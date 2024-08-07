女童遭性虐后平均两年半才揭发 比男童晚五个月

2017年至2021年，隶属社会及家庭发展部的临床与法庭心理辅导服务共调查1343起儿童性虐案。分析显示，女受害者一般在被虐逾两年半后才揭发加害者，比男受害者迟约五个月。

临床与法庭心理辅导服务（Clinical and Forensic Psychology Service，简称CFPS）早前深入分析252起儿童性虐案发现，女受害者平均需约32个月才和盘托出自己的遭遇，男受害者则需27个月。这相信是本地首个儿童性虐趋势研究。

儿童性虐案的受害者年龄小过18岁，一般在缺乏理解、无法表示同意等情况下遭受性虐待。我国成年年龄定在21岁，CFPS分析的案例也涵盖一些18岁至20岁的受害者。

性虐案件往往发生在加害者和受害者独处时，不会有第三方目击暴力，旁人也一般难以从受害者的情绪和行为，推断后者遭性虐待。

因此，披露受害遭遇的责任往往落在受害者身上，相关当局才有办法介入，提供必要的法律干预及治疗帮助。

父权体制压抑女受害者声音

CFPS助理司长兼首席临床心理学家普贾（Pooja Hemanth）接受《联合早报》访问时说，一些亚洲社会高度重视矜持，有的更视谈论性与性行为为一种禁忌，这些文化规范可能削弱受害者披露性虐待遭遇的意愿，为了维护家庭凝聚力和声望，隐藏情绪和问题。

研究显示，女受害者需更多时间揭发加害者，原因可能包括她们遭遇的性虐待往往更严重。此外，传统的亚洲文化重视家庭声誉，并受父权体制的性别意识形态影响，压制了女性的社会地位和权力，使她们担心发声后不被相信或获得支持等，因而选择隐忍。

男受害者也面对告发加害者的挑战，普贾说：“社会普遍要求男性要表现得强硬等，他们可能担心袒露心声被旁人视为软弱，或缺乏男子气概的行为。”

儿童在披露性虐遭遇面对许多障碍，加害者的身份也影响受害者披露遭遇所需的时间。（档案照片）

若遭至亲侵害 坦白难度更大

加害者的身份也影响受害者坦言遭遇的意愿。研究发现，受害者被兄弟姐妹加害，需最长时间披露真相，平均需约46个月；遭主要看护者或陌生人加害，则分别需约37个月和21个月。

普贾解释，涉及兄弟姐妹的案件较晚被揭发，或因为父母认为孩子之间的互动是出于好奇心，没意识当中的伤害。父母发现性虐行为后也可能不相信孩子、为没有及早发现孩子受伤而感到愧疚，或担心报案对孩子的影响等，而选择不报警。

她说，纵观来看，儿童在披露性虐遭遇面对许多障碍，加害者也可能以“爱”来包装虐待行为，使儿童没有意识到被虐待。即使儿童意识到被虐待，也可能担心旁人不相信或害怕被加害者报复；有些则想找人倾诉，却不知如何开口。

打击儿童性虐案需要社会上下共同努力。普贾说：“研究针对已知的案例，但社会中仍有受害者正挣扎是否举报加害者。在家里、学校和社会服务机构，与儿童互动的大人有预防性虐案的责任，应创建一个安全的环境，让受害的儿童感觉获得支持，可以把遭遇说出来。”

公众留意到有儿童可能遭性虐待，可拨打1800-777-0000，向全国防暴及性骚扰热线举报，或直接报警帮儿童受害者揭发加害者。