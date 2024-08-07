国大医院微创新手术 矫正脊柱侧弯

热爱打羽毛球的中四学生洪萱倪（16岁），五年前在小学接受例行身体检查时，被发现有脊柱侧弯的症状，虽然她戴上支架矫正，但情况仍继续恶化。新加坡国立大学医院医疗团队通过一种新兴的微创手术，植入螺丝和韧带协助改善脊柱侧弯症状，如今她行动自如，与其他青少年无异。

这项名为椎体拴系术 (Vertebral Body Tethering，简称VBT）的新技术，适用于仍处于骨骼发育期、年龄介于10岁至16岁的特发性脊柱侧弯（Idiopathic Scoliosis）患者。

手术以微创方式进行，医生会在患者脊柱侧面植入钛螺丝，再用聚乙烯材质的人工韧带将螺丝连接，然后靠脊柱的自行成长和平衡压力，来矫正侧弯问题。

缩短手术时间加速恢复 活动不受限制

相较于传统的脊柱融合术，这类新兴的微创手术时间较短，仅约三小时，住院天数也较少、复原较快，也不会像接受融合术的患者一样，活动能力受到限制。

国大医院骨科外科部门、国大医学组织国大脊椎中心荣誉顾问医生王其杰教授日前接受《联合早报》访问时说，特发性脊柱侧弯病因未明。脊柱侧弯超过一定曲度的患者，须戴支架（Brace）矫正，情况严重则可能须要进行脊柱融合术。

不过，长时间戴支架为患者带来不便，其中有多达三成的人，无法阻止脊柱侧弯情况继续恶化。王其杰以在2019年时11岁的洪萱倪为例，她首次求诊时被鉴定脊柱侧弯曲度达32度，戴支架五个月后，曲度扩大至38度。曲度越大，表示情况越严重，通常曲度少过20度仅须观察。

经过仔细评估，院方在2019年12月为洪萱倪进行VBT手术，洪萱倪术后虽曾短暂戴支架，并暂停运动三个月，但很快恢复正常生活，也重拾羽毛球爱好。如今她的脊柱侧弯曲度仅约7度，复诊频率也拉长变成两年一次。

洪萱倪告诉记者，当年她手术后，仅留院四天就回家，有一段日子也避免提重物，如改以拖轮书包取代背包去上课，她说：“目前我生活一切正常，活动不受影响，从中一开始也继续打羽毛球。”

拥有40年执业经验的王其杰说，VBT手术为脊柱侧弯治疗增加新选项，但这项手术也并非零风险。“大约10%到15%的患者可能须要动第二次手术，例如植入的韧带断裂，或须要再次动刀。”

女性更易出现特发性脊柱侧弯症状

国大医院自2019年以来，已为约30名年龄介于10岁至16岁的儿童和青少年进行VBT手术，其中12人在去年完成这项手术，他们绝大部分是女生。

由王其杰带领的一项研究调查结果显示，特发性脊柱侧弯更常见于女性，它在本地女学生人口中的整体发病率为0.93%，高于男学生的0.25%。

6岁至10岁女童的发病率较低，不过到了11岁至12岁，和13岁至14岁阶段，发病率会迅速上升至1.37%和2.22%。