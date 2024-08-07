种植盆景四十载 巧手细心护植物

热爱园艺的苏炳兴（68岁，铝门窗制造商）早在上世纪80年代初就开始种植盆景，家中一度珍藏了大约300盆小型盆景，数目令人惊叹。

对苏炳兴来说，种植盆景的精髓在于让大自然的风景走进家中。他说，种植盆景的乐趣在于，能将原本几十米高的大树栽种成长宽30厘米的小型盆景，还原完整树形，呈现自然界之美。这过程不仅能修身养性，还充满成就感。

苏炳兴擅长在生活中发掘潜在的素材，看似不起眼遭丢弃的植物经由他的巧手，都被赋予了新的生命。

其中，令他引以为豪的水梅和仙丹花盆景就来自一次偶然的发现。有一天他在公寓走廊发现一株即将干枯的水梅，看到它被遗弃一旁，他心生怜悯，决定带回家。替换土壤、剪掉多余的枯树干和修剪枝叶后，这株水梅逐渐恢复生机。

仙丹花则是他在即将施工的建筑工地角落无意间发现的，他一眼相中这棵体型大小适中的仙丹花，认为非常适合栽种成盆景，就带回家悉心栽培。

苏炳兴说：“我每天会花两到三个小时照顾家里的盆景，早上浇水，下午浇水，上班有时午餐时间也回家浇水，星期六和天有比较多时间，差不多整天都在弄这些盆景。”

每一盆盆景都凝聚了他数十年来的心血，每一次修剪、每一次用铝线为树枝塑形都不能操之过急，非常考验耐心。

如今，赋予新生命的水梅和仙丹花，与真柏、榉树和金豆等五种小型盆景组合，在日前举办的新加坡盆景与赏石协会展赛中成功夺得总冠军头衔。

这个展赛是新加坡花园节的活动之一，将展出至8月11日。