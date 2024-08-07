政府拟将未成年者进入赌场罚款提高至1万元

未满21岁者禁止进入赌场，政府计划提高处罚力度，将违规者的最高罚款从1000元增至1万元，是现有金额的10倍，以加强对试图进入赌场的未成年人的威慑作用。

政府星期二（8月6日）在国会提出赌场管制（修正）法案，包括调高对未成年者进赌场的罚款。内政部答复《联合早报》的询问时说，过去五年，每年有一到四名未成年人进入赌场，这期间每年有二到四名未成年人试图使用虚假的年龄证明进入赌场。

内政部发言人指出，一些未成年人能够进入赌场的原因包括假冒他人身份，有的则是尾随其他访客或赌场员工进入。

发言人说，赌场业者必须对访客进行检查，例如在会员注册或更新和离开赌场时进行身份核查。上述情况是在检查过程中被发现的。

“两家赌场都已实施面部识别系统，作为防止冒充的额外检查措施，以增强制止禁入者进入赌场的能力。”

修正法案拟将未支付入场税者 最高罚款提高至1500元

根据现行法令，未支付入场税进入赌场的新加坡公民或永久居民将被罚款最高1000元，另加所须支付的入场税。修正后的法案拟把最高罚款额提高至1500元，即每日150元入场税的10倍。

违反禁门令（不包括自愿禁门令）或第三方入门次数限制令的处罚将保持不变。违法者可判处最高1万元罚款或最长12个月监禁，或两者兼施。