条例未更新 两赌场收取超出法定税款440万元入场税

赌场入场税五年多前调高时，立法规定五年内不会再调高。然而，内政部忽略了这项规定于今年4月3日到期，导致入场税自动“跳回”之前的税款标准，致使两家赌场业者收取了超出法定税款约440万元的入场税。

自2019年4月4日起，政府根据当天生效的赌场管制（更改入场税）令，把新加坡公民和永久居民进入圣淘沙名胜世界和滨海湾金沙赌场的入场税调高50％；每日入场税从100元增至150元，年度入场税从2000元增至3000元。条例有效期为五年。

内政部星期二（8月6日）发文告说，政府一直有意在五年期满后，维持较高的入场税。不过，内政部忽略了2019年赌场管制（更改入场税）令已到期，导致入场税在今年4月4日，自动恢复到较低的税款。

内政部受询时说，当局是在今年4月接到一名公众的询问电邮后才发现问题。

为进行补救，内政部今年5月8日实施2024年赌场管制（更改入场税）令，把每日和年度入场税，分别调回到150元和3000元。星期二在国会提呈的赌场管制（修正）法案，也将规范今年4月4日至5月7日收取的较高入场税。

内政部答复《联合早报》说：“内政部将继续定期检讨属于我们权限范围内的法律，以确保这些法律与时并进，并符合我们的政策目标。此外，我们也会检讨内部的追踪程序，以尽量避免类似事件重演。”

内政部也强调，赌场入场税是社会保障措施之一，用意在于阻止公民和永久居民的随性和冲动赌博。

政府当年在与赌场业者讨论再投资计划时，决定立法引入为期五年的入场税冻结期，直至2024年4月3日。这个冻结期是为了确保入场税在五年内不会再调高，而不是让它在五年期满后恢复到之前的水平。

据了解，政府如要调整入场税，须推出相关条例才能实施，而条例未必有时效性。