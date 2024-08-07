法案新措施若实施将更有效抑制嗜赌

辅导专家认为把不遵守家属申请的进入赌场次数限制令列为违法，将更有效抑制嗜赌问题。律师则认为，法案已预见赌场业者未来可能有新需求，因此加了相关规定。而个人资料保护法将来也可能会修订，以打击不法分子利用赌场进行洗钱和恐怖融资活动。

内政部拟议修改赌场管制法令以加强对个人的监管，几种行为将视为违法，会面对罚款或监禁刑罚，这包括违反家人申请的入门次数限制令。

国会星期二（8月6日）对赌场管制修正法案提出一读。

违反入门次数限令没有惩罚 赌徒不当回事

辅导诊所Resilienz Clinic精神科顾问李佳明医生说，进一步将违反家属申请的入门次数限制令列为违法，是一项重要的举措。

他解释，目前违反入门次数限制令不会有任何惩罚，一些赌徒会不当一回事；与此同时，家属又因已申请入门限制令而有了错误的安全感。如果将不遵守限制令列为违法，将更有效地让赌徒戒断赌博。

他指出，近年来拨打诊所热线咨询如何申请各类禁门令和限制令的人有所增加，不过数据显示，申请家属入门次数限制令的人不多，其中一个挑战就是家人怕这会让家庭关系恶化。

“不过我们通常还是会建议家属申请。他们可能会有暂时的不合，但最终一切会回归正轨。”

律师：法案修正与时并进

另一方面，熟悉赌博法令的摩根路易斯—腾福（Morgan Lewis Stamford LLC）律师事务所管理合伙人叶伟明律师说，法案也旨在改善赌场业者的治理，和进一步阐明所须履行的义务。

目前两家赌场不允许有投注和彩票活动，但法案计划扩大赌博管制局可监管的赌场活动范畴，把投注和彩票等活动也纳入其中。叶伟明指政府已预见未来可能有新的需求才推出相关规定。

法案也扩大赌博管制局对手机等移动设备使用赌博游戏的监管权力。

叶伟明律师说：“总体来看，政府加强这些规定是积极的，有助于弥补一些漏洞，并为弱势群体提供更多社会保障。例如，对赌场业者的资格和治理合规性的要求更严格。

“更重要的是，法案强制要求信息共享，以打击洗钱和恐怖融资活动。看来，个人资料保护法也可能被修订，以允许在未经资料拥有人同意的情况下，共享他们的这些个人资料。”

宣导教育并给予赌徒帮助不容忽略

新加坡管理大学社会学教授郑宝莲说，这些修订是政府承诺保护新加坡脆弱群体免受赌博危害的体现，不过她强调，各种禁令虽然重要，但跟进咨询和教育也同样重要。

她补充道：“特别是那些负债的人可能会将赌博视为弥补损失的唯一途径。因此，除了禁入赌场，社工可能还需要介入，建议他们通过赌博以外的方式来还债。”

对于法案提出针对本地两家赌场业者收紧管制，滨海湾金沙回复《联合早报》时说，滨海湾金沙持续评估并遵守业务相关法规。“我们始终如一，致力于遵守接下来法令中的改变。”

云顶新加坡旗下的圣淘沙名胜世界回复媒体问询时，表示不予置评。