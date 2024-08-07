打击洗钱和恐怖主义融资 政府拟允许赌场业者间共用访客信息

为了更好打击洗钱和恐怖主义融资，政府拟议法案允许赌场业者共用访客个人信息。内政部指出，这些信息对于赌场评估与客户相关的洗钱、恐怖融资和扩散融资风险是必要的。

目前根据个人资料保护法令，赌场业者之间如要互通访客个人信息，必须经过赌博管制局，不过这样的流程效率不高，影响赌场业者及时行动。

内政部回复《联合早报》询问时指出，赌场业者要识别高风险客户以确保交易时，采取更严格的尽职调查。内政部、财政部和新加坡金融管理局7月1日也联合发布更新版全国打击恐怖主义融资策略，防止新加坡的赌场被滥用于恐怖主义融资。

另外，赌场游戏模式、游戏机生产和筹码形式在世界上其他赌场已有所创新，法案拟将这些创新考虑在内，为未来预备。

法案计划扩大赌博管制局可监管的赌场活动范畴，把投注和彩票等活动也纳入其中。

针对游戏机，目前赌管局批准赌场内使用软硬件游戏机（老虎机和电子桌台游戏），但当局观察到，业界已有制造商开发了可在平板电脑等移动设备上使用的赌博游戏软件，但不包括硬件。尽管赌管局尚未收到任何类似提案，不过若有需要，内政部计划让赌管局有权只批准这些软件。

筹码的形式在将来或会有改变，如赌管局认为适用，新型的投注工具，例如虚拟筹码可用作筹码。

针对赌场业者，赌场管制法监管赌场股份的收购和处置，只允许获准人士成为赌场的主要股东、重大股东或控制人。法案将增强对这类人士的审批制度，并收紧标准。

法案允许赌管局评估赌场业者是否存在不道德行为，例如通过负面营销活动抹黑其他赌场业者，或公司治理薄弱，并赋予赌管局对违规者采取纪律处分的权力。

法案也允许赌管局向牌照失效的持牌者（包括赌场业者、国际营销代理等）进行纪律处分，前提是处分在牌照失效前已开始。