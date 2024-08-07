赌场管制拟收紧 更多行为属违法

内政部拟议加强赌博管制，将更多行为列为违法，包括违反家人申请的入门次数限制令、在赌局有结果后撤回赌注，以及在赌场使用设备来摄录赌博游戏和机器等行为。这些违规行为可面对罚款或监禁。

赌场管制（修正）法案星期二（8月6日）由内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲在国会提出一读。内政部上次对有关法案进行修订是在2012年。

内政部的数据显示，与赌场相关的罪案维持在低水平，去年有137起，占罪案总数的0.2%。潜在的病态和问题赌博比率维持在约1％，也从未有赌场业者涉及显著与赌博相关的违规行为。

然而，赌博科技日益多样化，当局观察到各地赌场采用新型赌博方式。为确保有关条例与时俱进和可因应未来需求， 内政部计划收紧和进一步完善赌场管制，并加强对弱势群体的保障。

我国现有禁门令（Exclusion Order）和入门次数限制令（Visit Limit）。目前，只有四种情况属于违法行为，即违反法定禁门令，如破产、接受政府援助及津貼、法律援助以及居住在租赁组屋的人，都自动被禁止赌博；违反第三方如预防嗜赌理事会的禁门令；违反家属禁门令；违反第三方入门次数限制令。

修正法案拟将违反家属入门次数限制令列为违法行为

为进一步加强对弱势群体的保障，修正法案拟议将违反家属申请的入门次数限制令（Family Visit Limit）列为违法行为，可罚款最高1万元或监禁最长12个月，或两者兼施。

内政部答复《联合早报》询问时说，从2010年至2023年，平均每年有五人违反家属入门次数限制令。社会及家庭发展部透露，在过去10年，每年收到的家属入门次数限制令申请介于三至14份，没有显著增加的趋势。

预防嗜赌理事会去年的全年数据显示，目前受法定禁门令限制的有11万7004人，家属禁门令有3307人，赌场的自愿禁门令18万4054人。受限于第三方入门次数限制令的有6927人，家属入门次数限制令50人，自愿入门次数限制令3207人。

摄录赌场游戏机或属违法

此外，为了进一步杜绝赌博犯罪活动，当局也增强了相关条例。

现有法令规定，在赌场内使用设备摄录牌类赌博活动属于违法。修正法案拟把擅自摄录非牌类赌博活动（如老虎机，桌台游戏等游戏机）同样列为违法。

内政部透露，从2010年至2023年，本地发生两起在赌场内计算或记录非牌类游戏和牌类游戏的案例，六人涉案。

除此以外，2016年发生本地首起利用智能手机破解老虎机的欺骗案。当时，属于跨国犯罪团伙的一名捷克男子与两名俄罗斯同伙进入本地两家赌场，利用智能手机和复杂程序破解了老虎机的运作，赢得大奖，在四天内骗走约12万元奖金。

根据现有法令，得知赌局结果后才下注属于违法行为。修正案拟议把得知赌局结果后撤回赌注也算违法。

2010年至2023年间，共有175人涉嫌得知赌局结果后才下注而被调查，同期有10人因得知赌局结果后撤回赌注而被查。这类行为往往是在事后查阅电眼才被发现，只能援引其他法令处理。

按现行法令，持禁门令却依然进入或逗留赌场，或在赌场内赌博，都属于违法，但赌管局须证明当事人明知故犯才能够提控，而这有时候在实际操作上难以证明。修正案因此拟议，只要当局确认当事人明知或应知便可提控，自愿禁门令者除外。