可疑交易报告办公室有措施 防共享数据被未授权者滥用

可疑交易报告办公室有坚固的防范措施和信息保障程序，避免未授权者获取该部门掌握的数据，包括税务和商业数据。该办公室只能分享它对税务与商业数据的分析结果。

多名议员关注可疑交易报告办公室（Suspicious Transaction Reporting Office，简称STRO）与其他监管机构分享信息时，所牵涉的隐私问题。叶汉荣（杨厝港区）关注当局如何确保信息的妥当使用，尤其当涉及敏感的金融数据。朱倍庆（淡滨尼集选区）指出，反洗钱与其他事务法案修订后，其他机构如国内税务局和新加坡关税局将能与可疑交易报告办公室分享数据。考虑到近期的数据泄露事件，当局应确保坚韧的数据隐私与安全措施。

数码发展及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明指出，只有特定的STRO人员有权向国内税务局和关税局要求相关的税务或商业数据，并且禁止转发数据。此外，STRO只能分享税务或商业数据的分析结果。当执法机构需要这些数据，供调查或起诉用途时，必须另外向数据拥有者要求。

胡美霞（西海岸集选区）、官委议员拉斯瓦娜副教授也提出善用人工智能等科技的重要性。胡美霞询问，STRO将如何提升处理且分析大量数据的能力。

杨莉明说，她前年已透露STRO将提升数据分析与管理系统，以加强处理大量信息的能力，掌握更丰富的金融情报。STRO将继续适时加强系统的能力，以跟上不断改变的运作需求，并与监管者和把关者分享相关情报。